Giehl und Meyer siegen beim Mörsbach-Triathlon

Sieger bei den Männern wurde in neuer Rekordzeit Tim Meyer. Er blieb beim "Mörsbachmän"-Triathlon unter einer Stunde und verwies seinen Vater Peter auf Rang zwei. Foto: Thomas Oesterreich

Los ging's im Freibad Dickendorf. Vorjahresgewinner Sebastian Leins legte die 240 Meter in 3:21 Minuten zurück. "Mit niedriger Startnummer bin ich früher im Ziel. Als ich Tim Meyer auf der Starterliste sah, nahm es Druck von mir", meinte er hinterher.

Schnellste Frau im Ziel: Seriensiegerin Caprice Giehl. Foto: Thomas Oesterreich

Von der Wechselzone am Freibad ging es nun durch die Kroppacher Schweiz. Die kurvenreiche Strecke ist jedoch nicht ohne, viele Anstiege sind hier zu bewältigen.

Vor den "Großen" starteten etwa 50 Kinder ihren "Minikids-Triathlon". Nach dem Schwimmen über 240 m legten sie 7 km mit dem Rad zurück und liefen 2,5 km. Der neunjährige Finn Seibert aus Malberg kam erneut als Sieger an der Mörsbacher Grillhütte an. "Ich habe meinen Bruder auf der Radstrecke in einer Kurve überholt", beschrieb er sein Rennen stolz. Sein jüngerer Bruder Benno gewann jedoch in seiner Altersklasse ebenfalls. Der achtjährige Mika Winter aus Kundert belegte Platz zwei und kündigte ganz keck an: "Nächstes Jahr gewinne ich hier."

Bei den älteren "Superkids" war die elfjährige Nele Klöckner aus Girkenroth abermals schnellstes Mädchen in der Klasse WKA. "Beim Radfahren habe ich Zeit verloren", erklärte sie. Ihr Bruder Nils, ebenfalls vom DBL-Team der RSG Montabaur, machte den Familienerfolg perfekt und sicherte sich den Titel in der Klasse MJB. Hier war Alicia Brenner von der WSG Bad Marienberg das flotteste Mädchen.

Die Erwachsenen bewältigten ebenfalls flott die Radstrecke, auch wenn der eine oder andere Traktor mit Erntegut zu überholen war. Zu einem eher lustigen Hindernis wurde ein Schäfer, der mit seiner Herde über die Wiesen und die Radstrecke zog.

Mit hohen Startnummern gingen die Mitfavoriten Peter Meyer, Timo Heine und Tim Meyer ihren Wettkampf an. Sebastian Leins kam mit 1:04:23 Stunden ins Ziel, hatte damit eine deutliche Marke vorgelegt und seine 2011er Gewinnerzeit unterboten. "Ich bin persönliche Bestzeit auf dem Rad gefahren. Das Laufen war jedoch hart heute, da mir in diesem Jahr noch die Wettkämpfe fehlen." Nach kurzer Verschnaufpause kümmerte sich der Sportlehrer pflichtbewusst um seine Schützlinge der Triathlon-AG des Altenkirchener Gymnasiums.

Als nächster Titelkandidat erreichte Markus Mille das Ziel. "Es war schön wie immer, ich merke mittlerweile schon meine 40 Lenze – gerade beim Laufen", scherzte der Guckheimer, der auf Platz acht landete. Ebenfalls in der Altersklasse M40 kam nun Peter Meyer ins Ziel. "Ich habe nur drei Wettkämpfe in dieser Saison bestritten, bin mit meiner Zeit von 1:02 aber zufrieden", bilanzierte der dreimalige Gewinner des "Mörsbachmäns".

Caprice Giehl konnte ihre Zeit beim Zieleinlauf kaum glauben. "Ich bin fünf Minuten schneller als im Vorjahr gelaufen" staunte die sympathische Ärztin, die vor kurzem Europameisterin ihrer Altersklasse beim Ironman in Frankfurt wurde. "Ich liebe diese Veranstaltung, die für mich trotz Ironman der Saisonhöhepunkt ist", machte sie der SG Mörsbach ein schönes Kompliment. Sie brachte auch ihren Freund Patrick Löhr zum Triathlon, der nicht nur auf Anhieb Platz sechs erzielte, sondern auch das Mysterium der Walddusche kennenlernen durfte. Tim Meyer hatte dann allen Grund zur Freude. "Ich habe meine Traumzeit unter einer Stunde erreicht", sagte er und dankte gleichzeitig einem namhaften Orthopäden aus Betzdorf, der ihn am lädierten Knie erfolgreich operierte. "Im Dezember fliege ich nach Thailand und bestreite dort den Ironman 70.3 Mitteldistanz", fügte er zufrieden an. So kamen bei strahlendem Sonnenschein die letzten Sportler im Zielbereich an, wo kräftig gefeiert wurde. Erwin Neumann war als Seele des "Mörsbachmän" sichtlich zufrieden.

Glücklich fasste er zusammen: "Es hat alles so toll geklappt. Die vielen Helfer und Freiwilligen Feuerwehren, die Bauern hatten die Wiesen gemäht, die Rekordbeteiligung, das tolle Wetter, Spitzensportler wurden zu Höchstleistungen getrieben – Gott ist ein Fan vom ,Mörsbachmän'."

So freuten sich alle auf das nächste Highlight im kommenden Jahr beim vielleicht schönsten Triathlon im Westerwald.

Von unserem Mitarbeiter Thomas Oesterreich