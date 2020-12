Archivierter Artikel vom 30.04.2020, 16:13 Uhr

Geschenk mit Folgen

Die Radstätte in Nassau ist die einzige in Rheinland-Pfalz. Sie ist ein Geschenk des Bundes und hat einen Wert von 250 000 Euro. Die Stadt kam für die Installation sowie für den Anschluss an Strom und Internetleitung auf.