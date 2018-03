Gelungene Generalproben

Kein Teaser vorhanden

Max Ermert (rechts) setzte sich mit seiner SG 06 Betzdorf im abschließenden Test gegen Kaan-Marienborn nach der Pause durch.

Foto: Jürgen Vohl

SG 06 Betzdorf – 1. FC Kaan-Marienborn 2:0 (0:0). Nach einer von beiden Mannschaften durchwachsenen ersten Hälfte, zeigten sich die Betzdorfer nach der Pause spielstärker. Neuzugang Anis Saidi brachte die SG 06 in der 55. Minute in Führung, Fabian Stein erhöhte nur kurze Zeit später auf 2:0 (65.) – beide Tore fielen nach Eckbällen. Betzdorfs Trainer Günter Borr, der auf Florian Kempf (Meniskusriss) in der Hinrunde verzichten muss, urteilte: "Mit der ersten Hälfte war ich ganz und gar nicht zufrieden. Nach der Pause waren wir wesentlich engagierter. Allerdings hätte ich gerne gesehen, dass wir auch ein Tor aus dem Spiel heraus erzielen."

BV Cloppenburg – SF Siegen 1:4 (0:1). Einen Tag nachdem eine gemischte Siegener Elf aus erster und zweiter Mannschaft den FC Hilchenbach nach Toren von Alexander Hettich (3) und Sinisa Veselinovic (2) mit 5:0 (3:0) besiegt hatte, gelang den Sportfreunden auch die Generalprobe für den Saisonstart. Eine Woche vor dem Auftakt in Velbert setzte sich der Regionalliga-Aufsteiger beim Nord-Regionalligisten BV Cloppenburg mit 4:1 (1:0) durch. Daniel Grebe brachte das Team von Trainer Michael Boris in Führung (33.); nach der Pause erhöhte Julian Jakobs per Doppelpack (46., 57.) auf 3:0. Den Anschlusstreffer der Cloppenburger (73.) beantwortete der neue Kapitän Mark Zeh (90., Foulelfmeter) mit dem Tor zum Endstand.

SG Herdorf – Fortuna Freudenberg 2:3 (0:2). Die Herdorfer vergaben zu Beginn zwei hochkarätige Chancen und wurden dafür bestraft (18., Foulelfmeter, 25.). Nach der Pause verkürzte Kevin Denter per Kopf (60.), doch Freudenberg konterte zum 3:1 (75.). Erneut Denter traf kurz vor Schluss zum Endstand (88.). Spielertrainer Dirk Spornhauer bemängelte vor allem die Chancenverwertung: "Wir müssen konsequenter werden. Wenn wir vier Hundertprozentige haben, müssen wir zwei machen."

SG Weitefeld-L./F. – VfB Wissen 6:1 (3:1). In Torlaune präsentierte sich die SG Weitefeld gegen den A-Ligisten. Eine Woche nach dem 1:3 gegen Herdorf zeigten die Weitefelder nach Ansicht ihres Trainers Volker Heun "eine deutliche Steigerung". Allerdings mahnte Heun: "Wir dürfen das nicht überbewerten. Aber nach hinten standen wir viel kompakter." Die Tore für Weitefeld erzielten Fabian Grahn (10.), Kevin Lopata (16., 42.), Julian Aguilar (60., Foulelfmeter) und Fabian Lohmar (65., Foulelfmeter, 75). Wissens Spielertrainer Marco Weller hatte zwischenzeitlich per Freistoß auf 1:2 verkürzt (22.).

SC Berod-Wahlrod – SpVgg. Lautzert-Oberdreis 3:2 (3:0). Gegen den B-Ligisten taten sich die Beroder schwer, obwohl Viktor Kuhfeld (5., 10.) und Alexander Schneider (20.) den SC früh in Führung gebracht hatten. Andreas Galas (55.) und Spielertrainer Joachim Görgen (65.) verkürzten.

SC Berod-Wahlrod – SV Udelfangen 3:2 (0:2). Gegen Udelfangen zeigte der Bezirksligist die schlechteste Hälfte der Vorbereitung. Den 0:2-Rückstand (30., 40.) drehten die Gastgeber aber nach der Pause durch Tore von Martin Müller (75.) und Spielertrainer Thomas Schäfer (82., 88.). Der stellte fest: "Körper und Geist waren nicht frisch." Dafür gab's vom Trainer dann am Sonntag einen freien Tag. ot