Mit dem Shutdown zur Eindämmung der Corona-Pandemie wächst in den sozialen Ämtern und Einrichtungen die Angst – aber nicht vor dem Virus. „Wir rechnen damit, dass sich die Gewaltproblematik in der Gesellschaft verschärfen wird, je länger die Lage so bleibt“, sagt Regine Schuster, Vizegeschäftsführerin des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Rheinland-Pfalz.