Furioser Freitag beim Hachenburger CSI

Frank Scheffel aus Raubach zeigte mit seiner Oldenburger Stute Luna eine perfekte Nullrunde in der zweiten Wertung des Länderchampionats. Foto: Julia Rau

Frank Scheffel aus Raubach, der für den RV Neuwied im Einsatz ist, war Vierter in der zweiten Wertung und wird auch noch ein Wort mitreden wollen, zumal er mit seiner sehr rittigen, kämpferischen Oldenburgerin Luna eine blendende Vorstellung ablieferte. Ihre Erfolge zählen quasi immer doppelt, ist sie doch ein weiteres Aushängeschild der eigenen Zucht von Vater Günter. Scheffel hat dieses Mal die richtigen Hosen an beim Hachenburger Gala-Reitsport-Ereignis. Auch in der internationalen Youngster-Tour zeigte er mit dem achtjährigen sprunggewaltigen Holsteiner Schimmel Chieco einen fein dosierten Ritt mit nur einem Hauch von Flüchtigkeitsfehler. Der hier uneinholbare Sieger flitzte mit italienischem Temperament durchs Ziel, Lorenzo de Luca auf der Stute Fortuna die San Martino, deren Name das Glück schon in sich birgt. Ihr Vater ist das berühmte zweifache Olympia-Sieger-Pferd For Pleasure, das erst Lars Nieberg und dann Marcus Ehning zu olympischem Gold verholfen hat.

Eine Prüfung der Klasse S, der Spezialtour für Amateure, gewann Thorsten Brinkmann mit Conradino, Sohn des Herforder Initiators dieser Serie, Wolfgang Brinkmann. Sandra Deppe (Saffig) war Dritte mit Cassandra nach einer sicheren Nullrunde. Mit dem Pferd ihres Ehemannes, dem großrahmigen Eastwood, ritt sie knapp an der Platzierung vorbei. Michael Deppe, lädiert durch einen dritten Bruch seines Schlüsselbeins, schaute dennoch zufrieden drein. Besonders wachsam verfolgte er am Nachmittag die erste Wertung für die Mittlere Tour. Mit dabei war sein eigentlich sich selbst zugedachtes Erfolgspferd: die neunjährige Oldenburgerin Queen Luca, die er gerade kurz entschlossen an den australischen Olympiateilnehmer in London, James Paterson-Robinson, verkauft hat. Am späten Freitagnachmittag ging die zweite Runde der Youngster-Tour zu Ende, und Frank Scheffel blieb dieses Mal ohne Fehler für den 15. Rang in der Konkurrenz der jungen künftigen Spitzenpferde, am Anfang einer möglichen Weltkarriere. Mit seinem derzeit besten und routiniertesten Oldenburger, Arenal, ging er später noch die Große Tour an. In den SML-Prüfungen, in die man sich einkaufen kann, gaben die Reiter aus der nächsten Umgebung eine gute Rolle ab: Mandy Heckmann und Tobias Blotz vom RV Montabaur-Horressen gewannen je eine Prüfung in der kleinen beziehungsweise großen Tour und erreichten weitere Platzierungen. Weitere Ränge gingen an Laura Tiefenthal, Sarah Steinrötter und Werner Jösel vom Torbachthaler Reitclub.

Von unserer Mitarbeiterin Christiane Webendoerfer