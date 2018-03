Für die ASC-Frauen sind die freien Tage vorerst gezählt

Saisonvorbereitung – 58 Tage bleiben den Basketballerinnen des ASC Mainz noch, ehe sie zum ersten Hochball ihrer insgesamt neunten Saison in der Zweiten Bundesliga springen. Am Samstag, 22. September, empfängt die Mannschaft um ASC-Trainer Alexander Schoch im Theresianum den ASV Moabit Berlin zum ersten Saisonspiel 2012/13. Knapp acht Wochen vorher steigen die ASC-Frauen jetzt in die intensive Vorbereitung auf ihr zweites Jahr in der Nord-Gruppe ein.

Centerin Gergana Georgieva (rechts) und ihre ASC-Kolleginnen werden in den kommenden Wochen mächtig schwitzen. Foto: Bernd Eßling

Dabei wird es wohl bleiben, auch wenn der Süden nach der Verschiebung des Bundesligaabsteigers ChemCats Chemnitz in die Nordgruppe (für Rückzieher BBV Leipzig Eagles) aller Voraussicht nach nur mit elf Mannschaften starten wird.

Athletik- und Schnellkrafttests

Schoch bittet seinen Kader am Montag zur Auftaktveranstaltung. Neuzugang Shanna Suttington aus den USA (kommt am 9. August) und Centerin Gabriela Jandová (Heimaturlaub) werden noch fehlen. Insgesamt begrüßt der Trainer mit Astrid Baumgärtner, Anna-Lisa Delp, Sunniva Ferri, Lisa Floreth, Gergana Georgieva (Foto: Eßling), Marie Kühnast-Krebühl und Maria Neufurth sieben Spielerinnen aus dem Zweitliga-Kader. Aus dem Regionalliga-Team werden Christine Baatz, Julia Wenderoth, Janina Aue, Andrea Glass und Anne Wehofsky sowie die beiden Nachwuchsspielerinnen Tanja Heckmann und Elisabeth Fahrig die Vorbereitung mitmachen. Los geht es mit diversen Athletik- und Schnellkrafttests. Schoch: "Ich will sehen inwieweit die Mädels bisher individuell gearbeitet haben."

Die ersten drei Wochen der Vorbereitung werden im Zeichen von Grundlagenausdauer und Schnelligkeit stehen. Was die Krafteinheiten angeht, wird das Training individuell auf jede ASC-Spielerin zugeschnitten. Laut Coach werden die Tartanbahnen in Mainz in den kommenden Wochen zu Heimatstätten der Mainzer Basketballerinnen. "Die Mädels werden fleißig an der Uni ihre Runden drehen", kündigt Schoch an. "Aber auch die 75-Meter-Sprint-Bahn am TH werden wir nutzen." Ins Schwimmbad wird es ebenfalls gehen.

Gemeinsam ins Ruderboot

Wann genau das Training mit Ball in der Halle aufgenommen wird, wollte Schoch noch nicht verraten. Vom 31. August bis 2. September plant der 34-Jährige ein Trainingslager in Mainz inklusiver diverser Trainingseinheiten plus Testspiel am Samstag in eigener Halle. Gegner könnte Süd-Zweitligist TG Sandhausen werden. Den Teamevent-Abschluss soll ein gemeinsamer Ausflug im Ruderboot bilden. Ab sofort legen die ASC-Frauen vier gemeinsame und eine individuelle Trainingseinheit pro Woche hin. Bis eine Woche vor Saisonbeginn. Schoch: "Die Zeit der freien Tage ist für die Bundesliga-Damen vorerst gezählt."

Katja Puscher