Fünfte Auflage der Reitertage startete mit Wettkämpfen in Horressen

Frederike Weber auf Don's Diabolo schaffte es im A-Stilspringen mit Stechen auf den sechsten Platz. Foto: tn

Im Führzügel-Wettbewerb für die Kleinsten im Reitsport starteten 15 Kinder. Für den Reiterwettbewerb, der nächsten Stufe im Schwierigkeitsniveau, gab es 95 Nennungen in zwölf Abteilungen zu je sechs bis maximal zehn Reitern nach Altersgruppen.

Im Dressurreiter-Wettbewerb Klasse E, einmal mit und einmal ohne Hilfszügel, gab es insgesamt 40 Reiter in zwei Prüfungen, jeweils zu viert geritten. Auch die Springprüfungen wurden wieder sehr gut angenommen: Hier gab es 41 Teilnehmer beim "Einsteiger" Springreiter-Wettbewerb, beim E-Stilspringen starteten 53 Reiter und für das A-Stilspringen mit Stechen gab es 35 Nennungen.

Die Reitertagetour wird nun im fünften Jahr von den teilnehmenden Vereinen organisiert. Als Einstieg in den Turniersport erfreut sie sich großer Beliebtheit, was sich auch daran zeigt, dass der Anteil der Reiter mit Schulpferden sehr hoch ist. Für die ausrichtenden Vereine stellt die Durchführung eines solchen Reitertages eine logistische Herausforderung dar, da für die Durchführung der Prüfungen jeweils nur ein Turniertag ausreichen muss. Bei einer solchen Vielzahl von Teilnehmern bedeutet das Prüfungsbeginn um 8 Uhr am Morgen, Ende in den Abendstunden.

Die Reitertagetour 2012 findet an insgesamt fünf Stationen statt: weiter geht es in Helferskirchen auf der Anlage Falkenhorst am 13. Mai, Station drei wird Bannberscheid, Reitanlage Hartwig Jung am 27. Mai sein, danach geht es weiter am 26. August auf der Reitanlage "Am Flürchen" in Höhr-Grenzhausen und die fünfte Station, gleichzeitig das Finale, findet am 21. Oktober in Neuwied statt.

Z Die komplette Ergebnisliste der Prüfungen des ersten Reitertages kann auf der Homepage des Reitervereins www.montabaur-reiterverein.de unter Service eingesehen werden.