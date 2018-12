Frühere RZ-Reporterin Gabi Novak-Oster blickt zurück: Erinnerung beginnt auf dem Balkan

Die Menschen am Rhein mögen es verzeihen: Meine Erinnerung an das Hochwasser 1993 beginnt zunächst fern von Pegelmessungen, Schäden und Schicksalen in Unkel, Linz, Leutesdorf und vielen anderen Orten. So merkwürdig es klingt, die Erinnerung beginnt kurz vor Weihnachten im Krieg auf dem Balkan − am Grenzfluss Save zwischen Kroatien und Bosnien. Auch wenn der mächtige Strom kein Hochwasser führt, das Leben an seinem Ufer ist gefährlich.

Im Dezember 1993 sehen die Menschen am Rhein das Hochwasser auf ihre Häuser zukommen, auf ihr Hab und Gut. Sie treffen Vorsichtsmaßnahmen soweit es möglich ist. Noch ahnt niemand, wie ...

Lesezeit für diesen Artikel (315 Wörter): 1 Minute, 22 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.