Frühe Rote Karte bringt Siegen aus dem Tritt

Entscheidende Szene in der 24. Minute: Schiedsrichter Christian Fischer hat die Rote Karte schon in der Hand. Marko Kaminski liegt noch am Boden, und Julian Jakobs (2. von links) ahnt wohl schon, was nach seinem Foul auf ihn zukommt.

Foto: René Traut – Rene Traut

Die Gastgeber gingen vor 2161 Zuschauern im Leimbachstadion leicht verändert ins Spiel: Trainer Boris hatte Leon Binder in die Innenverteidigung gestellt, dafür rückte Richard Weber nach Außen, Fatih Tuysuz musste weichen; zudem ersetzte Waldemar Schattner auf der Zehnerposition René Lewejohann. Die Siegener gingen engagiert zu Werke, die erste Chance des Spiels hatten aber die Gäste. Lars Schröder köpfte nach Flanke von Manuel Rasp, doch Siegens Schlussmann Raphael Koczor parierte (9.). Für die Sportfreunde hatte dann Daniel Grebe die beste Gelegenheit: Sein Schuss aus 20 Metern klatschte jedoch an den Pfosten, den Nachschuss von Wojciech Pollok klärte Guerino Capretti (15.).

In der 24. Minute fällt dann die Vorentscheidung in dieser Partie: Julian Jakobs hebt, beim Versuch den Ball zu treffen, das Bein zu hoch und trifft Marko Kaminski am Auge. Schiedsrichter Christian Fischer zeigt dem Siegener sofort die Rote Karte. Die Gastgeber sind nur noch zu zehnt.

Und in Unterzahl taten sich die Sportfreunde schwer. Verl agierte geschickt, und Lars Schröder nutzte die nächste Gelegenheit zur Führung: Erneut flankte Rasp von rechts, diesmal flach – und Schröder vollendete problemlos (41.).

Die Sportfreunde mussten sich in der Pause von dem doppelten Schock erholen. Zur zweiten Hälfte erschienen sie dann auch entschlossen. Dem Spiel merkte man nicht an, dass eine Mannschaft in Unterzahl agierte. Allerdings beschränkten sich die Gäste frühzeitig darauf, den Ball in den eigenen Reihen zu halten und das knappe Ergebnis über die Zeit zu bringen. Siegen war nun zwar gleichwertig, doch Chancen ergaben sich auf beiden Seiten vorerst nicht.

Siegens Trainer Boris reagierte und brachte René Lewejohann für Pollok, später folgten noch Alexander Hettich und Marcus Mlynikowski. Doch die Aktionen der Gastgeber waren weiterhin nicht zwingend. Siegen bemühte sich zwar, war im Abschluss aber zu unkonzentriert. Rasp hätte in der 84. Minute die endgültige Entscheidung erzwingen können, er scheiterte aber an Koczor. Auf der Gegenseite forderten die Siegener in der Nachspielzeit einen Strafstoß, doch der Schiedsrichter entschied nach dem vermeintlichen Foul an Hettich zum Unmut der Fans auf Eckball (90. + 1). Letztlich blieb es bei der knappen Niederlage der Siegener, und Trainer Boris erkannte nach dem zweiten Auftritt nach dem Aufstieg: "Die zweite Hälfte hat gezeigt, dass wir in der Regionalliga angekommen sind."

Derweil hat der Verband zwei weitere Spiele der Sportfreunde Siegen verlegt: Die Partie gegen den SV Bergisch Gladbach wurde vom 1. September auf Sonntag, 2. September, 15 Uhr gelegt; das Heimspiel gegen Bayer Leverkusen U 23 ist nun am Freitag, 21. September, 19 Uhr (bisheriger Termin war 22. September). ot/Moeller