Frauenfußball vom Feinsten: Angerer und Bartusiak laufen in Diez auf

Geschenk für den ehemaligen DFB-Boss: Einen Spielball aus dem Champions-League-Finale hatte er bislang noch nicht im Wohnzimmerschrank. Von links: Marcel Meckel, Siegfried Dietrich, Nadine Anderer, Theo Zwanziger, Saskia Bartusiak, die einheimische Spielerin Angelina Prohl und Sven Kahlert. Foto: Thorsten Stötzer

Mit Angerer und Bartusiak sind Trainer Sven Kahlert und Manager Siegfried Dietrich nach Altendiez gekommen. Bekannte Fußball-Persönlichkeiten laufen auch am 5. August auf. Das Turnier startet um 10.45 Uhr mit einer Begrüßung, um 11 Uhr beginnen die Partien. Kontrahentinnen der Frankfurterinnen sind Bundesligist SC 07 Bad Neuenahr, Zweitligist TSG 1899 Hoffenheim und Regionalligist 1. FFC Montabaur.

Wenn sie angeflogen kommt, dann machen ihre Mitspielerinnen große Augen und die gegnerischen Spielerinnen gehen in Deckung: Nadine Angerer, Nummer eins der deutschen Frauen-Nationalmannschaft, ist eine der besten Torhüterinnen der Welt. Am Sonntag, 5. August, kommt sie mit dem FFC Frankfurt nach Diez. Foto: picture alliance / dpa

Jede Begegnung dauert 40 Minuten. Das letzte Spiel wird laut Zeitplan um 15.50 Uhr angepfiffen, dann stehen sich die Favoriten aus Frankfurt und Bad Neuenahr gegenüber. "Es ist mit Sicherheit Spitzenfußball zu erwarten", wirbt Marcel Meckel, der Vorsitzende des Frauen- und Mädchenfußballfördervereins Diez, der mit Unterstützung der Theo-Zwanziger-Stiftung als Turnierveranstalter auftritt. Nach Meckels Willen soll neben dem Hochleistungssport das Soziale abgedeckt werden. Deshalb werde das Projekt "Discover Football" aus Berlin von Freitag, 3. August, bis Sonntag, 5. August, vor Ort sein, um Akzente zu setzen für interkulturelle Verständigung durch Frauenfußball. Filmdreh mit heimischen Spielerinnen, Präsentation und Einlagespiel stehen auf dem Rahmenprogramm.

"Das sind tolle Mädels", bescheinigt Zwanziger, für dessen Stiftung das Diezer Turnier eine von vier Aktionen im Jahr ist. Für den ehemaligen DFB-Präsidenten bietet die Veranstaltung zudem familiäre Anknüpfungspunkte, denn sein Sohn Ralf ist bei den Hoffenheimerinnen "ein bisschen Manager – wie er sich nennt". Beim Zweitligisten besitzt übrigens die zurückgetretene Rekordnationalspielerin Birgit Prinz Spielrecht.

"Das Flaggschiff des deutschen Frauenfußballs" ist für Zwanziger aber der 1. FFC Frankfurt. Er setzt auf die Ausstrahlung des Vereins bis in den Diezer Raum und den Westerwald hinein. Ein Gespräch über Frauenfußball mit dem Altendiezer dreht sich jedoch selten nur um leistungssportliches Renommee. Kicken mit Kopftuch und andere Aspekte gesellschaftlicher Akzeptanz schneidet er an.

"Die schönste Zeit, die ich im Fußball erleben durfte, war die WM der Frauen 2007 in China", plaudert Zwanziger weiter. Angerer und Bartusiak waren seinerzeit beim Titelgewinn dabei, verpassen hingegen gerade ein anderes großes Turnier, nämlich das olympische. "Wie traurig seid ihr, dass ihr heute nicht in England spielt?", möchte der Ex-Präsident wissen.

Champions League und Pokalfinale hat Trainer Kahlert stattdessen für die neue Saison im Blick. Die Vorbereitung laufe seit zehn Tagen und gut noch dazu. "Wir werden ein bisschen was ausprobieren, damit die Belastung für die Einzelnen nicht zu hoch ist", sagt Bartusiak zum Turnier im August. Gegen Montabaur hat sie schon gespielt, den Diezer Rasen kennt sie noch nicht, was sich ändert in eineinhalb Wochen.

Von unserem Mitarbeiter Thorsten Stötzer