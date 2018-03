Fortuna Mombach: Punkt beim Letzten kein Beinbruch

Kein Teaser vorhanden

Foto: Bernd Eßling

Und doch will der Trainer des Tabellenzweiten das 1:1 (1:0) beim Schlusslicht nicht als eigentliche Niederlage werten. "Alles in Ordnung, Wir haben einen Auswärtspunkt geholt und stehen voll im Soll", sagt Trainer Thomas Eberhardt.

Er glaubt auch nicht, dass dieses "Zwischenspiel" zwischen Pokal-Achtelfinale gegen Oberligist FK Pirmasens und dem Spitzenspiel am Mittwoch gegen den VfL Neustadt seine Jungs schlicht nicht stark genug interessierte. Gründe für den Punktverlust, als den die Tabelle dieses 1:1 (1:0) selbstverständlich ausweist, sind für ihn zwei Faktoren zu nennen: Zum einen können die Gau-Odernheimer nun wieder auf ihre Führungsspieler Marco Kissel und Marcel Porth zurückgreifen – ein entscheidender Qualitätsschub für den TSV. Zum anderen sieht Eberhardt sein Team als Leidtragender einiger Schiedsrichterentscheidungen.

So traf Marcel Kostadinov für die Mombacher schon in der Anfangsphase bei einem 25-Meter-Freistoß unter die Latte ins Tor. Der Schiri ließ den Treffer aber nicht gelten, "er meinte, es sei ein indirekter Freistoß gewesen, hatte aber den Arm gar nicht gehoben – außerdem ging ein Foulspiel voraus", kann sich Eberhardt nicht erklären, warum der Freistoß indirekt ausgeführt werden sollte.

Niko Scholtes brachte die Mombacher per Direktabnahme nach einer Ecke dennoch in Führung (35.). Die Mombacher dominierten die Partie fortan. Die zweite Hälfte begann dann aber mit "Gelb-Rot" gegen Kostadinov (48.). Bis zur 60. Minute blieben die Mombacher dennoch feldüberlegen, dann wurde die Partie konfus. Auch das schreibt Eberhardt der Linie des Schiris zu. "Am Ende hatte, glaube ich, jeder meiner Jungs eine Gelbe Karte." Das 1:1 fiel nach einer Bogenlampe in den Strafraum aus einer unübersichtlichen Situation heraus (75.). Jens Eberhardt flog wegen Trikotzupfens als letzter Mann vom Platz (85.) gus

Fortuna Mombach: Patria – Steinemann, Kostadinov, Scholtes, Eberhardt – Akinci, Bocut (80. Commandatore), Göllnitz (51. Haben), Strohmeier – Pupalovic, Borowski (88. Kittl).