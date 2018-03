Flottes Paar knackt 100er-Marke

Kein Teaser vorhanden

Faszinierende Luftaufnahme: Das größte Segelflugzeug der Welt zieht südlich von Nastätten und Buch seine Kreise – und eine kleine Kamera am Flügel dokumentiert alles. Foto: Jens-Christian Henke

Eine außerordentlich hohe Anzahl von 25 ACN-Piloten nutzte die guten Bedingungen, um auf Punktejagd zu gehen. In die Wertung gehen aber nichtsdestotrotz nur die drei schnellsten Flüge ein. Mit einer Rundengeschwindigkeit von 100,9 km/h am schnellsten unterwegs war das Ehepaar Claudia Gallikowski und Jens-Christian Henke in ihrem eta-Segler mit dem Wettbewerbskennzeichen "Kilo-Lima". Sie hatten einen 1000 Kilometer langen Flug um Stuttgart, Nürnberg und Kassel geplant und starteten daher bereits kurz vor 10 Uhr mit der ersten Thermik in Nastätten. Bei Karlsruhe überflogen sie die Nordausläufer des Schwarzwalds, von da ging es weiter bis an den Südrand der Schwäbischen Alb. Ihren Flug in Richtung Nürnberg mussten sie jedoch aufgrund von zu schwachen Aufwindbedingungen nördlich vom Nördlinger Ries abbrechen. Sie flogen fast den gleichen Weg zurück nach Nastätten, nutzen dabei den Rückenwind für einen schnellen Bundesligaflug über 848 Kilometer.

Mit 95,8 km/h gelang Holger Back auf der LS8 "Sieben Eins" der zweitschnellste Flug für den ACN. Er startete kurz vor der "Kilo Lima" und folgte zunächst den Wolkenaufreihungen bis an die französische Grenze bei Saarlouis. Ab Karlsruhe ähnelte die Routenwahl der der "Kilo Lima". Allerdings drehte Back bereits nördlich von Ulm in den Rückenwind, den er bis zum Titisee nutze. Er folgte dann den guten Aufwinden über dem Schwarzwald und landete nach einer Flugstrecke von 863 Kilometern um 19.10 Uhr – wie bereits am Morgen geplant – in Bruchsal.

Peter Fabian mit Co-Pilot Torsten Besser steuerten ihre ASH25E "Lima Mike" ebenfalls in den Süden über den Schwarzwald und die Schwäbischen Alb. Sie kehrten mit 801 Kilometern Flugstrecke und einer Rundengeschwindigkeit von 84,8 km/h nach Nastätten zurück.

Die Bundesligasaison der Segelflieger neigt sich langsam dem Ende zu. Nur noch fünf Runden entscheiden über den Verbleib in Liga eins. Da sich der ACN komfortabel in der Tabellenmitte stabilisiert hat, dürfte das Ziel "Klassenverbleib" mit hoher Wahrscheinlichkeit erreicht werden.