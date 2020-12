Archivierter Artikel vom 03.06.2020, 16:57 Uhr

Fertigstellung des Mittelstücks sorgt für durchgängige Verbindung von Limburg und Wiesbaden

Die Vorgeschichte für den Bau einer Eisenbahnverbindung von Wiesbaden über den Taunuskamm und durch das Aartal nach Diez unterscheidet sich nur wenig von den schier endlosen Diskussionen um eine aktuelle Reaktivierung. Erste Ideen einer direkten Bahnlinie von der nassauischen Landeshauptstadt Wiesbaden in die Bischofsstadt Limburg reichen bis in das Jahr 1845 zurück. Zunächst wurden zwei Stichstrecken von Diez nach Zollhaus (1. Juni 1870) und von Wiesbaden nach Langenschwalbach (15. November 1889) eröffnet. Erst mit der feierlichen Inbetriebnahme des Mittelstücks zwischen Langenschwalbach und Zollhaus am 1. Mai 1894 war nach fast 50 Jahren die Verbindung fertiggestellt.