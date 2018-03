Feier macht nach Sieg mehr Spaß

Kein Teaser vorhanden

Der ASC-Aufsteiger des Jahres: Kevin Luyeye-Kuelusukina hat sich nach der Rückkehr von den Frankfurt Skyliners II bei seinem Heimatverein zu einem der Leistungsträger entwickelt.

Foto: Bernd Eßling – Bernd EÃling

"Nach der Rückkehr will die Mannschaft den Saisonabschluss feiern", sagt Wolfgang Ortmann, der Trainer des Basketball-Regionalligisten ASC Mainz, vor der letzten Partie dieser Spielzeit beim MTV Stuttgart am Samstag (Beginn: 20 Uhr). "Und mit einem Sieg feiert es sich schöner."

Dass der Ausgang dieser Begegnung keine Auswirkungen mehr auf den vierten Tabellenplatz des ASC haben wird, hält Ortmann für zweitrangig. "Das war auch vorigen Samstag gegen Karlsruhe schon der Fall, und trotzdem hat sich ein von beiden Mannschaften sehr intensiv geführtes Spiel entwickelt."

Kevin Luyeye-Kuelusukina hat den größten Sprung gemacht

Mit dem Abschneiden in dieser Saison sind sie am Theresianum im Großen und Ganzen zufrieden. "Wir könnten sicher noch etwas besser dastehen", verweist Kevin Luyeye-Kuelusukina auf den am Grünen Tisch aberkannten Sieg gegen den TuS Treis-Karden und "zwei, drei enge Spiele, die wir nicht hätten verlieren müssen. Für den Aufstieg hätte es aber nicht gereicht, dafür war Konstanz doch zu stark".

Luyeye-Kuelusukina selbst hat in der zu Ende gehenden Spielzeit zum positiven Auftreten des ASC mehr beigetragen, als ihm manch einer vor der Saison zugetraut hatte. "Kevin ist sicher derjenige, der sich in dieser Saison am meisten weiterentwickelt hat", sagt Ortmann. Zwar sei der von den Frankfurt Skyliners II nach Mainz zurückgekehrte Flügelspieler "mit nicht ganz so viel Selbstbewusstsein" in die Saison gegangen, was wohl darauf zurückzuführen war, dass er in Frankfurt nur wenig Spielzeit erhalten hatte. Doch schon am dritten Spieltag gelang Luyeye-Kuelusukina der Durchbruch: Beim USC Freiburg, als Willie Whitfield und Philipp Schön ausfielen, schwang sich der junge Heimkehrer zu einer herausragenden Leistung auf und war beim 73:65-Sieg der Topscorer der Partie.

Bisschen Demut schadet nichts

"Da war seine alte Spielfreude wieder da", sagt Ortmann. "Aber schon vorher hat er uns durch seine Arbeitseinstellung überrascht." Positiv, versteht sich. Vor seinem Wechsel nach Frankfurt "war Kevin ein bisschen zu sehr von sich überzeugt. Dort hat er dann ein gewisses Maß Demut gelernt – und auch, was er am ASC hat". Schon deshalb sei die Saison beim Pro-B-Ligisten für die Persönlichkeitsentwicklung des Nachwuchsspielers sehr wichtig gewesen.

Zurück in Mainz, hat Luyeye-Kuelusukina den nächsten Schritt gemacht. "Ich bin froh über meine eigene Entwicklung", sagt er. Unter Ortmann und Alexander Heidbrink habe er mehr Einsatzzeiten bekommen und mehr Verantwortung übernehmen dürfen. Sein Fazit: "Es war eine gute Saison in einem guten Team mit guten Trainern."

Das ASC-Eigengewächs gehört in den Planungen der sportlichen Leitung auch für die kommende Saison zu den Schlüsselspielern. Ohnehin will Ortmann den Kader möglichst zusammenhalten und nur etwas vergrößern. In einzelnen Fällen, wie bei Aleksandar Zutic oder Niklas Adeberg, sei noch nicht klar, wohin es die Spieler beruflich oder zum Studium verschlage. Andere, wie Philipp Schön oder Kevin Luyeye-Kuelusukina, haben bereits ihre Bereitschaft für ein weiteres Jahr am Theresianum erklärt. "Wir haben zwar noch keine Verträge unterschrieben", sagt Ortmann, "aber die Gespräche sind bisher sehr positiv verlaufen."

Peter H. Eisenhuth