Archivierter Artikel vom 08.04.2020, 17:35 Uhr

Fehlende Erntehelfer sind im Kreis kein großes Problem

Die Bauern in Limburg-Weilburg leiden aktuell nicht so stark unter Arbeitskräftemangel wie ihre Kollegen in Südhessen, wo die Spargelernte jetzt richtig in Gang kommt und später Erdbeeren geerntet werden müssen. Das sagt Marco Hepp, der Vorsitzende des Kreisbauernverbands Limburg-Weilburg.