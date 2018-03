Faßbender gewinnt Heimturnier

Kein Teaser vorhanden

Wegen des Regens am Sonntagmorgen mussten die Nachwuchsspielerinnen wie Aliena Stawitzki von der ASG Altenkirchen in die Tennishalle nach Daufenbach ausweichen.

Foto: Jürgen Vohl

Aus dem Kreis Altenkirchen standen vor insgesamt 150 Zuschauern zusätzlich noch zwei Sportler der ASG Altenkirchen im Finale: Aliena Stawitzki unterlag im Endspiel der Klasse U 16 gegen Olivia Placzek vom TC Idar-Oberstein mit 5:7, 0:6; ihr Teamkollege Bastian Stawitzki unterlag in der Klasse U 16 dem Engländer Will Davies mit 6:2, 4:6, 7:10. Engländer dominierten auch den Wettbewerb der weiblichen U 14-Klasse: Abby Godderham setzte sich dabei gegen Yasmin Tahiri mit 7:5, 6:1 in zwei Sätzen durch. In der Klasse U 12 gewann bei den Mädchen Myriam Rieger vom Andernacher TC. Sie besiegte Kim Hofmann (TC Mülheim-Kärlich) mit 6:4, 6:4. ot