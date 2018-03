Ex-Limburger Max Weinhold greift nach olympischer Medaille

Kein Teaser vorhanden

Max Weinhold zog einst von Limburg aus, um die große Hockeywelt zu erobern. Am Donnerstag geht es für den Keeper und die deutsche Mannschaft um den Einzug ins olympische Finale. Foto: honorarfrei

Der jüngere Bruder des früheren LHC-Bundesligaspielers Philipp Weinhold strebt an, was dem aktuellen LHC-Vorsitzenden Michael Knauth als Torwart nicht gelungen ist. Knauth war 1992 in Barcelona mit Deutschland als Stammkeeper Olympiasieger geworden. 1996 in Atlanta reichte es jedoch, dort als Ersatzmann, nur noch zu Rang vier.

Weinhold könnte zur ersten Generation deutscher Hockeyspieler gehören, die (nach Peking 2008) zwei Mal in Serie Olympia-Champion wird. Nach dem harten Semifinale gegen den Gruppensieger Australien am Donnerstag um 15.30 Uhr geht es für Deutschland Samstag dann entweder im Endspiel um 20 Uhr oder im kleinen Finale um 15.30 Uhr um die Medaillen. Im Endspiel kann das Team des deutschen Hockey-Bundes vielleicht Revanche für die einzige Olympia-Vorrundenniederlage gegen den Mitfavoriten Niederlande nehmen. Eventuell werden die sicherlich knappen Endrundenspiele wie 2008 sogar wieder im Siebenmeterschießen entschieden, wo Johannes-Maximilian Weinhold damals drei Strafstöße der Niederländer im Semifinale cool parierte und somit maßgeblichen Anteil am Goldgewinn hatte.

Mit seinen 1,96 Meter Körpergröße und 99 Kilo Gewicht ist der reaktionsschnelle Keeper mit all seiner Erfahrung auch nur schwer zu überwinden. Ansonsten hat der 30-Jährige mittlerweile als Hockeyspieler fast schon alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. In der Halle war er mit Deutschland Welt- und Europameister, im Feld Europameister und Vizeweltmeister. Von Limburg nahm er den Weg nach Köln und konnte mit dem dortigen Erstligaspitzenteam Rot-Weiß bereits je zwei Mal Deutscher Feld- und Hallenmeister werden. In seiner neuen Heimat studierte Weinhold Sport-, Medien- und Kommunikationswissenschaften und arbeitet in der Sportmarketingagentur des früheren Fußballnationaltorhüters "Toni" Schumacher, so dass er dann seinen möglichen Olympia-Doppelsieg gleich selbst vermarkten und in bare Münze umsetzen könnte.

Robin Klöppel