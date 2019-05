Dreckenach/Malta

Es ist 6.45 Uhr auf Malta. Die Sonne in der Balluta Bay ist bereits aufgegangen und taucht die eigentlich blaue See in ein sanftes Rot. Es riecht nach Meer. Die Stadt ist noch nicht richtig erwacht, die letzten Partygänger in Paceville treten so langsam ihren Heimweg an. Katja Großmann schleppt sich – noch ein wenig müde – zur Arbeit und passiert dabei unter anderem das Love-Monument in der Spinola Bay, die gelben Häuser aus Kalkstein, welche die Straßen von St. Julian’s säumen, und die ein oder andere streunende Katze.