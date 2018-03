Es bleibt wohl bei der Rolle als Ersatzfrau

Kein Teaser vorhanden

Ein solches Bild wird es in London wohl nicht geben: Nach der gestrigen Gala in Weinheim hat Marion Wagner (r.) unter normalen Umständen keine Chance mehr auf einen Staffelstart bei den Spielen.

Bei der DLV-Gala am Freitag in Weinheim, der Generalprobe für London, lief die Sprinterin des USC Mainz die langsamste Zeit aller sechs deutschen 4x100-Meter-Frauen. 11,48 bedeuteten zwar Saisonbestleistung, "von daher kann ich noch etwas Positives mitnehmen". Allerdings blieb sie ihn ihrem Lauf hinter Leena Günther (11,41) und Yasmin Kwadwo (11,42) zurück – jenen beiden Mannschaftskolleginnen und Konkurrentinnen, die sie im Kampf um den vierten Staffelplatz hätte schlagen müssen.

Sailer triumphiert in 11,05 Sekunden

Dabei waren auch deren Leistungen angesichts der perfekten äußeren Bedingungen und der schnellen Bahn in Weinheim nicht überragend. Zum Vergleich: Verena Sailer triumphierte in sensationellen 11,05 Sekunden; so schnell war seit Melanie Paschke 1995 keine deutsche Sprinterin mehr im Ziel. Anne Cibis überzeugte mit 11,14 Sekunden, Tatjana Pinto lief 11,30.

"Das zeigt, was hier möglich war", sagte Wagners Trainer Harry Letzelter. Der hatte seiner Athletin zuvor noch den Druck nehmen wollen, der sich auf Wagner meist eher lähmend auswirkt. "Du bist auf jeden Fall Sechste und in London dabei", hatte Letzelter der 34-Jährigen gesagt. "Du kannst also gar nichts verlieren. Nur gewinnen. Und Du kannst Günther und Kwadwo schlagen."

Die Lockerheit fehlte

Theoretisch war dies auch Wagner selbst bewusst. Erst recht nach den Trainingseindrücken der vergangenen Wochen. Die USC-Athletin hatte sich in einer guten Verfassung auf den Weg nach Weinheim gemacht. "Aber im entscheidenden Moment bekommt sie die nötige Lockerheit nicht mehr hin", bedauerte ihr Coach.

Ein Eindruck, den Marion Wagner bestätigte. "Nein", sagte sie zwischen Einzel- und Staffelstart, "ich war nicht locker." Die dreimalige Olympiateilnehmerin hatte zwar ihre Chance auf einen Startplatz in London nur bei 20 Prozent gesehen; nach dem EM-Titelgewinn der Staffel in der Besetzung Günther / Cibis / Pinto / Sailer hätte die Mainzerin schon einen deutlichen Vorsprung auf ihre beiden Hauptkonkurrentinnen herauslaufen müssen. "Aber ich wollte es versuchen, und ich wollte schon besser laufen, als ich es getan habe."

"Bin nicht gut genug gelaufen"

Doch schon der Start ging ziemlich daneben, die Beschleunigung war nicht gut. "Hintenraus ging es wieder, aber da war es zu spät", sagte Wagner. Die Enttäuschung war der USC-Athletin anzusehen, doch Wagner akzeptierte die Niederlage. "Ich bin über die gesamte Saison hinweg nicht gut genug gelaufen", sagte sie. "Deshalb haben es die anderen verdient, bei Olympia zu starten. Und ich werde sie unterstützen, so gut es geht."

Viel Grund zur Freude hatte Wagner auch beim anschließenden Staffeleinsatz nicht. Als Ersatz für die als Vorsichtsmaßnahme geschonte Tatjana Pinto hatte Bundestrainer Thomas Krämer die Mainzerin an die dritte Stelle gestellt – eine Position, die Wagner in ihrer langen Karriere noch nie gelaufen war. "Wir haben das im Training nur ein paar Mal geprobt", erzählte sie, "aber ich habe kein Problem damit, in der Kurve zu laufen." Ein Problem trat erst beim letzten Wechsel auf: Verena Sailer rannte viel zu früh los, Wagner hatte keine Chance mehr, die Mannheimerin noch einzuholen und ihr den Stab in die Hand zu drücken.

Peter H. Eisenhuth

Im allerletzten Moment hat sich eine andere Mainzerin einen Olympiastart gesichert: Maral Feizbakhsh, aus der Jugend des USC hervorgegangen und inzwischen für den TV Wattenscheid aktiv, qualifizierte sich in Weinheim über 400 Meter in neuer persönlicher Bestzeit von 53,04 Sekunden für die deutsche 4x400-Meter-Staffel.