Erster Härtetest: A-Liga-Meister spielen in Osterspai

Mit einem Heimspiel gegen Puderbach, einen der Aufsteiger der Vorsaison, starten Nico Helbach (links) und Bezirksliga-Rückkehrer SG Osterspai/Kamp-Bornhofen in drei Wochen in die Saison. Am Samstag empfängt die Mannschaft von Marc Mies die beiden Westerwälder A-Liga-Meister Rheinbreitbach und Müschenbach in Osterspai zum Vergleich.

Foto: Andreas Hergenhahn