Engers will fehlende Punkte am Samstag holen

Der FV Engers ist auf dem besten Weg, sich für die Play-off-Runde um die Meisterschaft in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar zu qualifizieren. Am Mittwochabend legten die Engerser mit ihrem 2:1 (1:0)-Auswärtserfolg in der Vorrundengruppe Nord bei den Sportfreunden Eisbachtal den Grundstein (wir berichteten aktuell). An diesem Samstag kann der FVE mit einem weiteren Sieg im Heimspiel gegen den SV Gonsenheim die allerletzten Zweifel beseitigen. Der Anstoß erfolgt um 15.30 Uhr im Stadion am Wasserturm. Im Hinspiel unterlag der FVE im Mainzer Stadtteil Gonsenheim klar mit 0:3.