Eintracht verliert Jahrmarktsspiel

Mit Händen und Füßen: Der starke Kirner Andreas Spenst gibt im Jahrmarktsspiel keinen Ball verloren und schiebt im Duell der Sechser den Eintracht-Akteur Mario Rignanese zur Seite. Links: Daniel Speh.

Foto: Klaus Castor

Schon nach zwei Spielen dürfte klar sein, dass es die Eintracht als Bezirksliga-Meister eine Klasse höher schwer haben wird. Das Team offenbart in der Vorwärtsbewegung große Mängel. "Wir rücken zu wenig nach", analysierte SGE-Trainer Patrick Krick. Zudem ist Torjäger René Mecking die Leichtigkeit abhanden gekommen. Er schaffte es nicht, sich gegen die starken Kirner Innenverteidiger André Müller und Marcel Priez durchzusetzen. Bei Meckings einziger Chance parierte Patrick Bleisinger (39.).

Kaum in der Defensive gefordert, schalteten sich die Kirner Außenverteidiger immer wieder ein. Simon Wagners Vorstöße waren in Hälfte eins die gefährlichste Option des oft zerfahren agierenden VfR. Speziell Tobias Ullrich unterliefen Ballverluste. Er war es auch, den sich Kossligk in der Pause am intensivsten zur Brust nahm. Mit Erfolg: Ullrich traf mit einem herrlichen Schlenzer ins lange Eck zum 1:0 (55.). Ausgangspunkt des Angriffs war Wagners Pendant Johannes Mudrich gewesen. Er leitete eine schöne Kombination über Alex Bauer und Andreas Spenst ein. Der schlaksige Sechser Spenst war es auch, der nach dem Wiederanpfiff das Heft in die Hand genommen hatte und Bälle forderte. "Wir haben den Druck über die Mitte erhöht", nannte Kossligk einen Grund für die Überlegenheit seines Teams nach dem Wechsel. Die Gäste attackierten immer häufiger und immer weiter vorne. Ein katastrophaler Ballverlust von Philipp Brendel in der Vorwärtsbewegung leitete dann auch das 2:0 durch Jens Diel (65.) ein. "Danach war die Moral gebrochen", sagte Krick. Daniel Speh hatte das 2:0 eingeleitet. Das 3:0 (89.) machte er selbst. Zuvor hatte der Zugang genauso wie seine Mitspieler eine Vielzahl an Kontermöglichkeiten vergeben. Der VfR war einem Kantersieg näher als die SGE dem Ehrentreffer.

SGE Bad Kreuznach: Czyzewski – Brendel, Özsoy, Gilles, C. Mecking – Oertel, Krick (77. Bouafia), Rignanese (69. Gözetlik), Missal – Henning (66. Stosic), R. Mecking.

VfR Kirn: Bleisinger – Mudrich, Müller, Priez, Wagner – Jarow, Spenst – Ullrich (71. Braumbach), Bauer, Speh – Diel (80. Jelacic).

Von unserem Redakteur Olaf Paare