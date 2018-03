Eintracht Nahe Mitte besiegt Titelaspiranten

Kein Teaser vorhanden

In der guten Kreisliga-Partie zwischen dem TuS Breitenthal und dem SV Bundenbach gab es viele packende Torraumszenen. Letztlich trennten sich beide Mannschaften 1:1.

Foto: Manfred Greber

Eintracht Nahe Mitte – SV Oberhausen 2:0 (1:0). "Unsere Jungs haben sich den unerwarteten Sieg gegen einen starke SV verdient erkämpft", kommentierte Norbert Friedt, Vorsitzender der Eintracht. Artur Wirt (18.) und Philipp Schüler (63.) machten mit zwei Freistößen aus ungefähr 20 Metern den Sieg für die Gastgeber klar.

VfR Kirn II – SG Bergen/Berschweiler 1:4 (1:2). Die Gäste gingen durch Edgar Magel (9.) und Keven Lang-Lajendäcker (11.) früh in Führung. Marcel Rosenkranz verkürzte in der 26. Minute für die Kirner Zweite. In der zweiten Hälfte kämpfte der VfR noch einmal mit allen Mitteln, doch Heiko Karschuck (76.) und Oswald Bereczky (90.) erhöhten zum verdienten 4:1-Sieg der SG.

SG Idarwald II – SV Mittelreidenbach 1:2 (1:1). In der 25. Minute schoss SV-Akteur Markus Winckers die Gäste in Front, doch der Ausgleich durch Dennis Hörth ließ nur zehn Minuten auf sich warten. In der 55. Minute gingen die Gäste erneut in Führung. Den Treffer erzielte ebenfalls Winckers. "Beide Teams haben eine ordentliche Leistung gezeigt, doch der SV hat sich die drei Punkte verdient", resümierte Paul Kleff, Abteilungsleiter bei der SG Idarwald.

SG Perlbachtal – SG Hundsbach/Schweinschied 1:3 (1:1). Marc Busser schoss den Gastgeber in Front, doch Timo Lersch egalisierte noch vor der Pause. Ein weiteres Tor von Lersch und ein Treffer von Christian Mitchell sorgte für den verdienten Sieg des Aufsteigers.

TuS Breitenthal – SV Bundenbach 1:1 (1:0). "Nach einer sehr guten Partie trennten sich die beiden Teams mit einem verdienten Unentschieden", fasste Michael Dalheimer, Vorsitzender des TuS Breitenthal, zusammen. Klod Lazar erzielte in der 40. Minute den Führungstreffer für den TuS. "In der ersten Hälfte waren wir die bessere Mannschaft, und nach der Pause drückten die Bundenbacher mehr nach vorne", kommentierte Dalheimer. Sebastian Schäfer erzielte in der 86. Minute den verdienten Ausgleichstreffer für den SV.

TuS Becherbach – ASV Langweiler/Merzweiler 3:1 (2:1). Nachdem André Siegel in der achten Minute zur Führung für die Gastgeber getroffen hatte, egalisierte der ASV durch einen Elfmeter von Sebastian Scherer (26.). In der 37. Minute war Scherer vom Punkt nicht so sicher und versemmelte einen weiteren Elfmeter. Nur zwei Minuten später traf Dennis Baus zur verdienten Führung des Aufsteigers gegen den Absteiger. In der 89. Minute machte Siegel schließlich alles klar.

FC Hennweiler – SG Oberreidenbach/Sien 2:0 (1:0). Der FC setzte sich gewohnt souverän gegen seinen Kontrahenten durch. Fabio Kainz (11.) und Hendrik Leyser (90.) sorgten für die Treffer bei dem verdienten Sieg.

Spvgg Hochwald – SC Kirn-Sulzbach 3:1 (2:1). "Unsere junge Mannschaft hat sich sehr solide und kampfstark präsentiert", kommentierte Otto Krämer, Vorsitzender der Spvgg Hochwald. Robert Bach schoss den Gastgeber in Front. Der Ausgleich von Marc Tröschel folgte zwar auf den Fuß, doch die Spvgg ließ den Kopf nicht hängen und erkämpfte sich die drei Punkte. Zwei Treffer durch Aslan Hassan sorgten für den verdienten Sieg der Gastgeber. Tim Lamoth