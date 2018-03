Eine Premiere für die SG Vordereifel

Kein Teaser vorhanden

Könnte mit einer knappen Niederlage gegen den Rheinlandligisten Burgbrohl gut leben: Vordereifels Trainer Lothar Schenk.

Foto: M. Kroth – Markus Kroth

"Ich sehe keine realistische Chance aufs Weiterkommen", sagt Vordereifels Coach Lothar Schenk. "Ich wäre froh, wenn wir ein gutes Ergebnis landen würden. Damit meine ich eine Niederlage, die meine Mannschaft nicht runterzieht. Das Spiel wird eine Lerneinheit für uns." Schenk zählt Burgbrohl zu den Titelfavoriten in der Rheinlandliga. In der Vorsaison wurde die Elf von Klaus Adams Siebter, in der Sommerpause kamen mit Damir Mrkalj (TuS Mayen) und Kevin Kostrewa (SV Roßbach) namhafte Verstärkungen. "Es geht nur um das Ergebnis", warnt Adams sein Team aber vor dem Außenseiter Vordereifel. Denn am Samstag verlor Burgbrohl beim Rhein/Ahr-A-Ligisten SG Herresbach/Baar mit 2:3. "Das war kein Gastgeschenk, ich war sauer", so Adams, der sein Team am Tag darauf auch gleich zu einer unerwarteten Laufeinheit lud.

Pech für Vordereifel: Torjäger Patrick Stein (in der Vorsaison 15 Treffer) hat Leistenprobleme und fehlte die komplette Vorbereitung. "Ich hoffe, dass Pat zeitnah wieder dabei ist", sagt Schenk. "Er ist einer der besten Stürmer der A-Klasse und kaum zu ersetzen." Vorne drin bei der SGV spielt momentan Alex Stripling, der als B-Nord-Torschützenkönig von der SG Hambuch kam. "Eine Top-Verstärkung für den Angriff", lobt Schenk Stripling, der beim letzten Test zum 1:1-Endstand bei der SG Elztal (Kreisliga A Rhein/Ahr) traf.

Für die neu eingeführte Vordereifeler Viererkette ist es die erste richtige Bewährungsprobe: Im Zentrum hat Mark Klasen das Sagen, neben ihm verteidigt Kevin Reitz. Allerdings ist Letztgenannter angeschlagen, Schenk lässt ihn wohl draußen: "Am Sonntag zum Auftakt der Liga müssen die Spieler fit sein." Dann empfängt die SGV den Aufsteiger FC Karbach II.

Mit einer 0:8-Pleite gegen die Emmelshausener Reserve hat sich Vordereifel übrigens für den Rheinlandpokal qualifiziert. So lautete das Ergebnis des Kreispokal-Viertelfinals im Frühjahr. Weil der Hunsrück/Mosel-Kreis die vier besten Teams dieses Wettbewerbs zum Rheinlandpokal entsandt, und Emmelshausen II als Reserve daran nicht teilnehmen darf, rückte Vordereifel als Viertelfinal-Verlierer nach. bon