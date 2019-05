Eine Debatte ist dringend nötig: Wie sich Europa neu erfinden kann

Europa

Wer seiner Zuneigung zu Europa, genauer gesagt zur Europäischen Union, Ausdruck verleihen will, der streift sich den blauen, mit EU-Sternchen bedruckten Kapuzenpulli über und macht ein Selfie. Dieses modische Bekenntnis ist so harmlos wie problematisch, so naiv wie kommerziell. Europa erscheint hier als Gute-Laune-Kontinent mit Schön-Wetter-Politik. Dabei steckt die EU in einer tiefen Krise, einer politischen, ökonomischen, vor allem in einer Sinnkrise. Letzteres wird in den Kapuzenpullis sichtbar: Nicht Tradition, nicht Historie oder Philosophie, nicht Kunst oder politische Ideen werden demonstriert und diskutiert, stattdessen setzt man auf ein Zeichen ohne Inhalt.