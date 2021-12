Plus

Langsam öffnet die Fähre ihr großes Maul, während der letzte Dunst des Morgennebels verschwindet und die Sonne die Herrschaft übernommen hat. Wir sind im Hafen von Cirkewwa, einem Stadtteil von Mellieha – an der Westspitze Maltas. So reizvoll Malta ist, so zauberhaft ist auch die kleine Nachbarinsel Gozo – und heute wollen wir das herrliche Wetter ausnutzen und Gozo näher kennenlernen.