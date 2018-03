Ein Abend zum Vergessen für de Zordo

Kein Teaser vorhanden

Drei Mal die rote Flagge: Speerwerfer Matthias de Zordo verabschiedete sich ohne gültigen Versuch von den Spielen in London.

"Manchmal erwischt man solche Tage, da läuft einfach nichts", sagt der Langenlonsheimer ein paar Stunden, nachdem auf der Anzeigetafel des Olympiastadions keine Weiten des Weltmeisters aufgetaucht sind. Die drei Versuche, die er von der Abwurflinie hinaus auf den Rasen des Stadions geschleudert hatte, waren bei 76, 77 Metern gelandet. "Ich wollte nicht, dass solche Zahlen von mir in den Büchern stehen", sagt de Zordo mit etwas Abstand. Die Qualifikationsweite fürs Finale lag bei 82 Metern, seine Bestleistung bei 88,36 Meter. "Ich habe die Würfe ungültig gemacht", sagt er, "ich habe gemerkt, dass die nichts sind."

Mit seinen drei missglückten Würfen wäre de Zordo um den 20. Rang gelandet, aber das war ihm einfach zu peinlich. Im Trainingslager in Kienbaum hatte er zuletzt 78 Meter schon mit einem Mini-Anlauf zustande bekommen. Ein Werfer, der im vergangenen Jahr mit 86,27 Metern Weltmeister geworden ist, hat eben ganz andere Ansprüche. "Meine Form war in den vergangenen Wochen auch so aufsteigend, dass ich ein besseres Ergebnis erwartet hatte."

Anfang Juni hatte er sich eine Ellenbogenverletzung zugezogen und deshalb auf die Qualifikationswettkämpfe deutsche Meisterschaft und EM verzichten müssen. Weil die Verletzung weitgehend kuriert schien, nominierte der Deutsche Leichtathletik-Verband de Zordo genauso wie die lange verletzte Hochspringerin Ariane Friedrich per Ausnahmegenehmigung für London. "Es tut mir leid, dass ich das Vertrauen enttäuscht habe", sagt de Zordo offen, "für mich persönlich war es eine Blamage." Sofort nach dem Wettkampf werden kritische Fragen an den Verband formuliert, ob es sinnvoll war, den Weltmeister trotz seiner Verletzung zu nominieren. Aber de Zordo fühlte sich fit genug, um es über 80 Meter und ins Finale zu schaffen. "Es war einfach ein Scheißtag", sagt er nüchtern.

Es waren nicht so sehr Nachwirkungen der Verletzung, die dem Weltmeister in der Qualifikation zu schaffen machten, es war eher eine Kombination aus fehlendem Druck im Stemmbein und in der Schulter beim Abwurf. "Vom Anlauf her hatte ich eigentlich ein gutes Gefühl", erinnert sich de Zordo, "ich habe auch vom Arm her versucht, richtig draufzuhauen, aber vom Stemmbein kam einfach kein Druck dazu – und das macht bei der Weite dann schon mal schnell fünf Meter aus." Hinterher hörte er dann diverse Beschreibungen seiner Würfe, unter anderem, dass beim Anlauf am Ende seine Beine zu langsam gewesen wären. Einem Athleten, der sich blamiert und hilflos fühlt, hilft so etwas wenig.

In der kommenden Woche will de Zordo versuchen, London aufzuarbeiten. Er will die Aufnahmen seiner Würfe sichten und die Abläufe analysieren, um zu sehen, ob da wirklich alles so katastrophal war, wie es sich angefühlt hat, als er den Speer fliegen sah. Er lässt sich Zeit dabei, denn er hat den Rest der Saison abgesagt. "Ich will meinem Arm noch Zeit geben", sagt er, "danach baue ich ganz neu auf." Aus London nimmt er lediglich das gute Gefühl der Atmosphäre mit, "diese gigantische Stimmung, diesen ohrenbetäubenden Lärm". Und die Erinnerung an einen schönen Spaziergang am herrlichen Tag nach dem Desaster.

