Dieter Zießow bewältigt erneut einen dreifachen Ironman

Dieter Zießow vom RSV Daadetal liebt die extremen Herausforderungen: An der Ostsee bewältigte er nun wieder einen Dreifach-Triathlon.

Foto: Jung – Eberhard Jung

Vorbereitung ist alles

Der Eiserner Dieter Zießow, der für den RSV Daadetal startet, wollte nach 2010 in diesem Jahr beim 21. Internationalen Triple-Ultra-Triathlon erneut einen Dreifach-Ironman in Angriff nehmen: Den Anfang machten 11,4 Kilometer Schwimmen (228 Bahnen à 50 Meter im Waldschwimmbad); die anschließende Raddistanz von 540 Kilometern entspricht in etwa der Strecke von seinem Heimatort Eisern bis an die Ostsee. Sicher wäre das abwechslungsreicher gewesen, als die 540 Kilometer in 67 Runden auf einem knapp 9 Kilometer langen Rundkurs zu absolvieren. Es hat schon etwas Masochistisches, meinen dennoch respektvoll die meisten, während den 49-jährigen Karosseriebauer auch die finalen 126,62 Laufkilometer nicht abhalten können. "Wenn man sich entsprechend vorbereitet, kann man den Wettkampf ohne gesundheitliche Beeinträchtigungen gut überstehen. Wichtig ist, dass man sich auf seine Helfer verlassen kann, denn das ist genauso wichtig wie regelmäßiges Essen und Trinken."

Eine siebenköpfige Crew hatte Zießow angeheuert, Menschen, die ihm größtenteils schon 2010 geholfen hatten. An erster Stelle seine Ehefrau Evelyn, die ihn schon in der Vorbereitungsphase, als er beim Düsseldorf-Marathon und beim Tri-Star 111 in Worms startete, unterstützte und während des Rennens für die Ernährung und die psychische Motivation zuständig war. Der Weitefelder Roy Stühn, selbst erfahrener Ironman, sorgte dafür, dass das Material einsatzfähig war. Physiotherapeut Georg Auer lockerte nicht nur Muskeln, sondern begleitete Zießow auch lange Zeit beim Laufsplit, ebenso wie Balduin Ratzlaff. Weiter gehörten der Crew noch Iris Auer, Sohn Tim mit Freundin Iris und die Salchendorferin Bianca Krah an. "Wir waren nach fast zwei schlaflosen Nächten völlig ausgelaugt, hatten nur noch den Wunsch zu schlafen", erklärte die erfahrene Triathletin.

Dieter Zießow schaffte die Gesamtstrecke auch diesmal wieder, allerdings nicht problemlos. Beim Schwimmen war er nach 4:37 Stunden sogar 17 Minuten schneller als vor zwei Jahren. "Die ersten 400 Kilometer auf dem Rad liefen perfekt." Nach einer Wettkampfzeit von 24 Stunden rebellierte aber der Magen. "Immer wieder Krämpfe. Ich konnte nichts mehr zu mir nehmen – weder Essen noch Trinken." Zweimal fuhr er noch platt, was seine Stimmung zusätzlich trübte. Morgens um 7 Uhr war er gestartet. Als er um 8 Uhr am Folgetag vom Rad stieg fühlte er sich kraftlos, von Magenkrämpfen geplagt. "Da habe ich schon überlegt, ob es sinnvoll ist weiterzumachen."

Eine Stunde Pause reicht

Um sich zu regenerieren und zu überlegen, ob die Fortsetzung des Wettkampfs möglich ist, musste sich Zießow eine Stunde hinlegen. Nicht nur, weil er sich etwas erholt hatte, auch um die vielen Freunde und die Crew nicht zu enttäuschen, entschied er sich, die abschließenden 126,8 Laufkilometer in Angriff zu nehmen. Über weite Strecken begleitete ihn Georg Auer, aber auch Balduin Ratzlaff war oft auf der Laufpiste an seiner Seite, damit der Lauf nicht zur Qual wurde.

Völlig ausgelaugt erreichte Zießow nach 44 Stunden und 52 Minuten schließlich als Zehnter morgens um 4 Uhr am dritten Wettkampftag das Ziel, wo er enthusiastisch von der erschöpften, aber glücklichen Crew empfangen wurde. Auf die Frage, ob er sich nochmals in der Zukunft solch eine Belastung zumuten wird, antwortet er diplomatisch: "Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht." Doch wer den Siegerländer Ultratriathleten kennt, der weiß, dass Zießow bei entsprechender gesundheitlicher Verfassung wieder an die Grenzen seiner physischen und psychischen Möglichkeiten gehen wird.

