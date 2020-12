Diebstahl von Brennholz

In der Zeit von Freitag, 18.12.2020, 10.00 Uhr, bis Samstag, 19.12.2020, 08.00 Uhr wurden von zwei Grundstücken in der Straße „Auf dem Brühl“ insgesamt vier Festmeter Brennholz entwendet.

In einem Fall wurde ein offenstehender Schuppen zum Entwenden der Holzspalte betreten. Die bereits gespalteten Holzstücke waren teilweise auf eine Länge von einem Meter geschnitten. Der Wert des entwendeten Brennholzes beträgt ca. 250 EUR.



Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen / Personen bitte an die Polizei Wittlich unter der Rufnummer 06571 / 926 0, oder per Mail an piwittlich@polizei.rlp.de.



Rückfragen bitte an:



Larissa Winter, PK´in

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon: 06571/926-0

Fax: 06571/926-150

piwittlich@polizei.rlp.de





