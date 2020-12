Im Zeitraum zwischen Samstag, 19.12.2020 16:00 Uhr und Sonntag, 20.12.2020 09:00 Uhr, kam es in der Ortsgemeinde Ormont zu einem Diebstahl einer Ruhebank.





Durch bisher unbekannte Täter wurde ein sogenanntes „Waldsofa“ entwendet. Dieses war durch die Ortsgemeinde zwischen Ormont und Neuenstein an der Kreisstraße 64 auf dem Wanderparkplatz Bragphenn aufgestellt.



Aufgrund der Größe und des Gewichts dürfte der Diebstahl durch mehrere Täter durchgeführt worden sein. Diese dürften zudem ein großes Fahrzeug oder einen Anhänger zur Tatausführung genutzt haben.



Zeugen die Hinweise in diesem Zusammenhang geben können werden gebeten sich bei der Polizei Prüm unter 06551/9420 oder pipruem.dgl@polizei.rlp.de zu melden.



