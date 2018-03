Die ungewohnte Rolle scheint kein Problem zu sein

Es ist eine neue Rolle für Katharina Bauer. Zum ersten Mal in ihrer Karriere reist die Stabhochspringerin des USC Mainz zu Deutschen Meisterschaften als Favoritin an. Keine der Konkurrentinnen, die am Samstag bei den nationalen Titelkämpfen der Junioren in Kandel antreten, ist in dieser Saison höher gesprungen als die 22-Jährige.

Will ihre Saison mit dem DM-Titel der Juniorinnen krönen: Katharina Bauer vom USC Mainz, die sich in diesem Jahr von 4,25 auf 4,42 Meter gesteigert hat. Foto: Eva Willwacher

Und Bauer scheint mit dieser Rolle umgehen zu können. "Ja, momentan führe ich die Bestenliste an", sagt sie und fügt selbstbewusst hinzu: "Mein Ziel ist es jedenfalls, das zu bestätigen und mich eventuell noch ein bisschen zu steigern."

Gewaltige Steigerung in diesem Sommer

Gesteigert hat Bauer sich in diesem Sommer gewaltig. Mit 4,42 Metern schraubte sie ihre Freiluft-Bestmarke um 17 Zentimeter über jene aus dem Jahr 2011. Kein einmaliger Ausreißer nach oben. Die USC-Athletin bestätigte den lange erwarteten Höhenflug durch konstante Leistungen – auch wenn sie bei den Deutschen Meisterschaften in Wattenscheid nach Stabproblemen mit 4,20 Meter vorlieb nehmen musste, die immerhin noch zum sechsten Platz reichten. Und: Vor ihr lagen lediglich Springerinnen, die schon bei großen internationalen Meisterschaften am Start waren.

"Katha befindet sich momentan genau zwischen den deutschen Topleuten und dem Nachwuchs", sagt Jürgen Bernhart, der Sportliche Leiter des USC Mainz. "Es hatte ja auch nicht viel gefehlt, und sie hätte sogar die Olympianorm geschafft. Aber auch so war das schon eine ganz starke Saison von ihr."

Titel als Krönung?

Krönen möchte Bauer diese Saison mit dem Deutschen Meistertitel. Druck verspüre sie nicht. "Den kriegt man in einer solchen Situation vielleicht ein bisschen von außen, weil die Leute erwarten, dass man ständig Bestleistung springt und gewinnt", sagt sie. Doch davon dürfe und wolle sie sich nicht beeindrucken lassen. "Ich weiß, welche Rolle ich habe, aber ich darf es mir nicht bewusst machen." Dann könne sie mit der erforderlichen Leichtigkeit in den Wettkampf gehen. "Entscheidend wird sein, ob es mir gelingt, meine Technik abzurufen." Auch Geduld wird Bauer benötigen; in dem 20-köpfigen Teilnehmerinnenfeld wird sie wohl als Letzte in den Wettkampf einsteigen. Voraussichtlich bei 4,20 Meter, die sich im Laufe des Sommers als feste Einstiegshöhe herauskristallisiert haben. "Ich bin nicht der Typ, der viele Sprünge machen muss, um in den Wettbewerb zu finden." Das bewies sie beispielsweise nach den Deutschen Meisterschaften beim Meeting in Rottach-Egern. Dort nahm die USC-Springerin 4,20, 4,30 und 4,40 jeweils im ersten Versuch.

Zuletzt allerdings musste sie etwas langsamer machen. Weil sich die Fußverletzung aus dem vorigen Jahr wieder meldete, reduzierten Bauer und Coach Balian Buschbaum das Training. "Viel springen konnte ich nicht", sagt die 22-Jährige. "Aber dafür bin ich auf den Punkt fit."

Ebenfalls am Samstagnachmittag greift die 4x100-Meter-Staffel der USC-Junioren ins Geschehen ein – und darf, sofern alles nach Wunsch läuft, am Sonntag noch mal ran. "Ganz vorne werden wir nicht mitlaufen können", sagt Trainer Jürgen Bernhart, "aber eine Finalchance haben wir."

Die Aussichten des Mainzer Quartetts hingen auch davon ab, welche Junioren schon am Freitag bei der DLV-Gala in Weinheim am Start seien und dafür womöglich auf Kandel verzichteten.

Offen ist noch die Besetzung der USC-Staffel. An sich, sagt Bernhart, spiele es angesichts der ausgeglichenen Leistungen der infrage kommenden Sprinter für die zu erwartende Zeit keine ganz große Rolle, wer letztlich auf die Bahn gehe. Ein Ausfall von Startläufer Robert Kösch allerdings, der an einem gebrochenen Zeh laboriert, würde das Team noch am empfindlichsten treffen.

Peter Herbert Eisenhuth