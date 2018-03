Die Spiele sind keine Erfolgsgeschichte

Der Traum von der Medaille ist an der harten Realität zerschellt. Sebastian Schmidt vom Mainzer Ruder-Verein ist bei den Olympischen Spielen 2012 mit dem Vierer ohne über den letzten Platz nicht hinausgekommen.

Erschöpft und enttäuscht: Für Sebastian Schmidt (l.), Toni Seifert, Urs Käufer und Gregor Hauffe blieb im Olympiafinale nur der letzte Platz. Foto: dpa

London – Der Traum von der Medaille ist an der harten Realität zerschellt. Sebastian Schmidt vom Mainzer Ruder-Verein ist bei den Olympischen Spielen 2012 in London mit dem deutschen Vierer ohne im A-Finale über den sechsten und letzten Platz nicht hinausgekommen.

Das Quartett mit Schmidt, Toni Seifert, Urs Käufer und Gregor Hauffe musste auf dem Lake Dorney in Eton nach dem packenden Rennen über 2000 Meter konstatieren: Da bestand keine Medaillenchance, die internationale Konkurrenz war eindeutig stärker.

Großbritannien lieferte sich an der Spitze einen großen Zweikampf mit Australien. Die britischen Ruderstars um Steuermann Andrew Triggs Hodge wehrten als Topfavorit sämtliche Zwischenattacken der Australier souverän ab und holten sich mit einem Start-Ziel-Sieg in 6:03,97 Minuten Gold vor dem Herausforder (6:05,19). Für Großbritannien bedeutete dies in der Paradebootsgattung die vierte olympische Golfmedaille hintereinander seit Sydney 2000.

Die eigentliche Überraschung lieferten die USA, die in London wie die Briten die stärksten Ruderer des Landes im Vierer platziert hatten. Das Boot um Steuermann Scott Gault blieb erstaunlich nahe dran an den beiden Ausnahmebooten, das brachte den USA nach 6:07,20 Minuten ungefährdet die Bronzemedaille ein. Vizeweltmeister Grie-chenland (6:11,43) hatte auf Rang vier nie eine Chance, in den Medaillenkampf einzugreifen.

Die Niederlande (6:14,78) hielten sich sogar einige Zeit auf diesem vierten Platz auf, doch am Ende reichte es nur zu Rang fünf. Mit sicherem Vorsprung vor dem deutschen Boot (6:16,37), das nach gutem Start ab der 500-Meter-Marke vom letzten Platz nicht mehr wegkam. Bei 1000 Metern waren die USA auf Rang drei der Schmidt-Crew schon mit einem Vorsprung von zwei Sekunden enteilt – bei 1500 Metern waren es dann knapp zehn Sekunden. Mit seinem bekannt starken Endspurt schaffte es der DRV-Vierer auch nicht mehr, die Niederlande noch einmal anzugreifen.

Für Sebastian Schmidt sind Olympische Spiele damit keine Erfolgsgeschichte. 2008 in Peking hatte der Mainzer mit dem viel zu jung besetzten Deutschlandachter den letzten Platz belegt. Dann kam Erfolgscoach Ralph Holtmeyer zurück. Schmidt blieb Schlagmann und wurde 2009 und 2010 Weltmeister. Dann kam der Schnitt. Nach und nach verstärkte Holtmeyer seinen seit 2008 weltweit ungeschlagenen Achter mit leistungsstärkeren Athleten. Der Selektion zum Opfer fielen, der eine früher, der andere später: Sebastian Schmidt, Toni Seifert, Urs Käufer und und zuletzt der dreifache Achterweltmeister Gregor Hauffe – das war die Viererbesetzung von Eton 2012.

Der Deutschlandachter holte auf dem Lake Dorney die Goldmedaille. Vor Großbritannien, das traditionell die überragenden Athleten, die in diesem Land gefeiert werden wie Volkshelden, in den Vierer ohne setzt.

Für das Schmidt-Schiff ist vielleicht sogar der Finaleinzug als Erfolg zu werten. Denn einer verkorksten Saison schloss sich noch eine quälend lange Selektionsphase an, die erst drei Wochen vor den Spielen in London beendet war. Vom Glück begünstigt war Sebastian Schmidt nicht. Der 27 Jahre alte Medizinstudent litt 2011 (erst spät festgestellt) am Pfeifferschen Drüsenfieber, das mag ihn den Platz im Achter gekostet haben. Als er im Verbandstrainingslager Anfang März in Sevilla um den Anschluss kämpfte, musste er vorzeitig die Heimreise antreten. Sein Vater war gestorben. Reinhard Rehberg