Die Siegermentalität auf den Platz bringen

U19 des FSV Mainz 05: Die Neuzugänge für die neue Saison kommen allesamt aus dem eigenen U17-Bundesligakader.

Die Nationalspieler Daniel Bohl und Tim Fahrenholz (rechts) sind in der Bundesligaelf von 05-Trainer Stefan Sartori gesetzt und gelten als herausragende Talente.

Foto: Bernd Eßling

Eine Aufgabe muss Stefan Sartori in in der Bundesliga-Vorbereitung nicht lösen. Keinem einzigen Spieler muss der U19-Trainer des FSV Mainz 05 klar machen, wie der Verein funktioniert. 13 Neuzugänge hat Sartori bekommen, wenn man Stéphane Eba Eba mitzählt, der schon im Laufe der vergangenen Rückrunde in den U19-Kader aufrückte, aber alle kommen aus der eigenen U17-Mannschaft. Kein einziger von einem anderen Verein.

"Damit sparen wir viel Zeit", sagt Sartori. "Externe Neuzugänge würden mich und unsere Philosophie nicht kennen. Es dauert, sich an den Stil des Vereins und von Thomas Tuchel zu gewöhnen. Für unser Spiel muss man körperlich gut vorbereitet sein. Diesen Grundstein haben wir schon gelegt. Auch das Ballgewinnspiel ist bei uns anders als bei vielen anderen Mannschaften. Man braucht einigen Willen, um das durchzuziehen." Die U17-Spieler wissen dahin gehend schon längst Bescheid.

Gute Kicker, intelligente Kicker, sind sie ohnehin, die meisten waren zuletzt ein Jahr Stammspieler in der U17-Bundesliga, davor (als U16-Spieler) in der U17-Regionalliga. Einige davon wird Sartori brauchen. Denn aus den gewohnten Altersgründen hat seine Mannschaft viel Qualität verloren: Aus der Stammelf beide Innenverteidiger, den Linksverteidiger (der allerdings während seiner Verletzung vom künftigen Stammspieler Baris Yakut hervorragend vertreten wurde), zwei Sechser und fast die komplette Offensive.

"Aber wir gehen optimistisch in die Saison", sagt Sartori. "Optimistisch in der Hinsicht, dass es wieder gelingen wird, im kommenden Jahr viele Spieler an die U23 weitergeben zu können, mit etwas Glück den einen oder anderen sogar direkt zu den Profis. Das ist meine Aufgabe, die ich gerne annehme." Aber auch die Tabelle will Sartori nicht vernachlässigen: "Die Jungs sollen die Siegermentalität, die ich ihnen vorlebe, auf dem Platz zeigen." Auch das gehört zur Ausbildung.

Einige hoch talentierte Spieler

Wer könnte den Sprung nach ganz oben schaffen? "Das kann ich noch nicht definitiv sagen", erklärt der Trainer, "aber einige hoch talentierte Spieler sind dabei. Vor allem die, die jetzt im Blickfeld der Nationalmannschaft stehen. Daniel Bohl und Tim Fahrenholz wurden von Christian Ziege eingeladen und gehen voran, aber auch andere können sich so gut entwickeln, dass sie an ihnen vorbeischießen können."

Die Mannschaft ist so breit aufgestellt wie lange nicht mehr. Von Stammspielern zu sprechen, könnte schwierig sein in der neuen Saison. Ein paar Spieler sollten dennoch gesetzt sein:

Torwart Jannik Huth, der schon im jüngeren Jahrgang 22 von 26 Saisonspielen absolvierte. "Er ist nicht wegzudenken", sagt Sartori, "das weiß er auch." Die beiden U17-Nachrücker kämpfen zunächst um den Platz auf der Ersatzbank.

Ein gesetztes Quintett

Rechtsverteidiger Deniz Darcan (18 Einsätze wegen einer Verletzung), der sich als Führungsspieler etabliert hat. Innenverteidiger Marcel Seegert (Stammspieler in der Hinrunde), Linksverteidiger Yakut, Bohl als Arbeiter im Mittelfeld, Fahrenholz als Offensivdribbler. "Die sind gesetzt", erklärt Sartori. "Umso mehr stehen sie aber in der Verantwortung. Die anderen Plätze sind vakant."

Das betrifft vor allem die Offensive, wo auf den ersten Blick kein klarer Nachfolger für den Torjäger Lucas Röser (bis zu seiner Verletzung 15 Tore und 12 Vorlagen in 18 Spielen) in Sicht ist, zumal Marcel Kärcher vorzeitig in die U23 aufgerückt ist und nur gelegentlich in der U19-Bundesliga auftauchen wird. Florian Schmidt wird mit einem Kreuzbandanriss die ersten Spiele verpassen.

"Wir können Steven von der Burg nicht die Aufgabe stellen, alleine Röser ersetzen zu müssen", weiß Sartori. "Vielleicht kriegen wir ihn in die Position, weil er vor dem Tor außergewöhnliche Qualitäten hat, aber er muss aus seinem Loch rauskommen, den Druck aushalten. Den können und wollen wir nicht wegnehmen. Da entscheidet sich, in welche Richtung es für ihn geht."

Man kann also damit rechnen, eine ähnliche Angriffssituation wie zuletzt in der U17 zu erleben, in der man kaum zwischen Stürmern und offensiven Mittelfeldspielern unterscheiden konnte.

Necmi Gür und Marc Wachs waren gemeinsam mit Patrick Pflücke und Devante Parker, die erst nächstes Jahr aufrücken, eine ständig rochierende Offensivwolke, die sie in diesem Jahr mit Nico Seegert, Kärcher, von der Burg und Fahrenholz bilden könnten. Sartori: "Wir haben zwar keinen 25-Tore-Mann, aber sehr viele, die in der Lage sind, ein Spiel zu entscheiden. Wir können viele Torschützen präsentieren." Christian Karn