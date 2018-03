Die Frage in der A-Klasse: Stolpert Sohren oder Unzenberg?

Kein Teaser vorhanden

Geraten die Sohrener (weiße Trikots, von links mit Andy Herdt, Lukas Kölzer und Angelo Mirenda) am Samstag bei Emmelshausen II in Schieflage? Es geht in dem Match nicht nur um Punkte, sondern auch um den Einzug in das Kreispokal-Finale. Das findet am 26. Mai in Cochem statt – und wird dann vermutlich von einem B-Klässler ausgerichtet. Die SG (in Blau, rechts mit Kapitän Andre Reichertz) kann allenfalls noch auf die Relegation hoffen.

Foto: Schmitt – B&P Schmitt

Spvgg Biebertal – SG Boppard/ Bad Salzig. Sieben Punkte aus den vergangenen drei Spielen, die Spvgg befindet sich im Abstiegskampf im Aufwind. Die letzten drei Mannschaften haben die Hunsrücker hinter sich gelassen, nun geht es darum, möglichst weit in der Tabelle nach vorne zu rücken. Trainer Mario Esser, dessen erstes Spiel das 3:1 in Boppard war, erkennt weitere positive Ansätze: "Wir haben letzte Woche gegen Niederburg zum ersten Mal seit ich hier bin einen Rückstand gedreht. Gegen Boppard sind wir trotzdem nur Außenseiter, das ist kein Tiefstapeln, sondern zeigt die Tabelle und die letzten Ergebnisse." Die waren bei den Gästen in der Tat gut: Aus den vergangenen vier Spielen gab es drei Siege.

TSV Emmelshausen II – SG Sohren/Niedersohren/Büchenbeuren. Doppelt interessant ist die Partie am Samstagabend zwischen der TSV-Reserve und dem Tabellenzweiten Sohren, denn das Spiel wird gleichzeitig auch als Kreispokal-Halbfinale gewertet. Der Sieger zieht ins Finale ein und trifft dort auf den B-Ligisten SG Urbar. Sohrens Coach Ulli Weckmann erwartet "ein völlig offenes Spiel", will sich aber vor allem keinen Ausrutscher im Titelkampf erlauben: "In dieser heißen Phase kann es sich keiner leisten, einen Gegner zu unterschätzen." Bis vor fünf Tagen gewann Emmelshausen II alle Partien im Jahr 2012, in Unzenberg gab es dann eine 1:5-Klatsche. Die ärgerte Spielertrainer Reyad David weniger: "Ich bin richtig sauer, weil sich drei Spieler verletzt haben. Tim Heitmann und Roman Retzmann sind nicht zu ersetzen, dazu fehlt Fitim Hajrizaj. Sie werden wohl alle kein Spiel mehr machen in dieser Saison. Wir wollen im Pokal weiterkommen, einen Punkt holen und uns in die Verlängerung kämpfen. Sohren wird die Meisterschaft im Hinterkopf haben und auf Sieg spielen."

SG Cochem/Klotten – SG Müden/Moselkern. Vor dem Mosel-Derby ist die Lage klar im Abstiegskampf: Die Gastgeber können bestenfalls noch den möglichen Relegationsplatz 13 erreichen, benötigen dazu aber unbedingt einen Sieg. Die Müdener werden sich wohl davor platzieren, können aber auch noch absteigen, je nachdem, wie sich die Lage von Rheinböllen und Soonwald in der Bezirksliga entwickelt. Um sich zu retten, benötigen also auch die Gäste jeden Punkt: "Das Ziel müssen drei Punkte sein. Ich hoffe, dass jeder kapiert hat, dass es nicht fünf vor zwölf, sondern zwei vor zwölf ist. Ich habe keine Lust, mich in die B-Klasse durchreichen zu lassen", sagt Müdens Spielertrainer Martin Zacharias. Dessen Einsatz ist ungewiss, vergangene Woche spielte er unter Schmerzen, da ihn weiterhin das angerissene Innenband plagt. Ebenso angeschlagen sind der Ex-Klottener Christian Theobald, Simon Oberhausen und Benni Schnorpfeil.

SG Unterkülztal – SG Ehrbachtal Ney. Das Spitzenduo Unzenberg und Sohren hat schwere Auswärtsaufgaben vor der Brust. Vielleicht ist das die Chance für die SG Ehrbachtal heranzurücken, denn die SGE hat die leichteste Aufgabe beim Tabellenletzten. Doch im Hinspiel ging diese Rechnung nicht auf, beim 3:3 hatte Ehrbachtal Glück, einen Punkt mitzunehmen. Gästetrainer Stephan Pohlers sieht allerdings andere Vorzeichen für die Partie am Sonntag: "Damals haben die Jungs nicht gewusst, worum es geht. Wir sind enger zusammengerückt. Wenn wir die kämpferische Einstellung wie gegen Müden bringen, dann werden wir auch gewinnen. Vor dem Tor haben wir genug Qualität, hinten stehen wir gut." Ehrbachtal kassierten bislang die wenigsten Gegentore in der Liga. Wadim Scheiermann und Alex Bauer kehren wieder in den Kader zurück.

SG Masburg/Düngenheim/Urmersbach – TuS Kirchberg. Acht Punkte Rückstand bei nur noch drei verbleibenden Spielen hat Masburg auf das rettende Ufer. Trainer Josef Ivanovic hat den direkten Klassenerhalt abgehakt: "Wer nicht allzu doll auf den Kopf gefallen ist, sieht die Lage. Wir werden Drittletzter und können nur hoffen, dass keiner aus der Bezirksliga runterkommt, damit wir noch die Chance über die Relegation bekommen." Personell sieht es ähnlich schlecht aus, die Torhüter Stefan Schröder und Mario Krämer sind beide gesperrt, auch Markus May wird fehlen.

SV Niederburg – SG Vordereifel. Im Duell der Tabellennachbarn kann der Sieger wohl für ein weiteres Jahr in der A-Klasse planen, für den Verlierer könnte es noch mal eng werden im Abstiegskampf. Einige Matchbälle vergaben die Niederburger wie beim 1:2 in Biebern, was SV-Übungsleiter Andreas Auler mächtig ärgerte. Die Vordereifeler präsentierten sich zuletzt dagegen deutlich stabiler und sammelten Punkt um Punkt. Daran möchte Gästecoach Lothar Schenk anknüpfen: "Seit drei Wochen haben wir einen Lauf. Um allen Eventualitäten vorzubeugen, wollen wir einen Punkt holen." Dass es wieder besser läuft, liegt auch an einem Neuzugang in der Offensive: Der Ex-Mayener Matthias Tutas ist nach seinem Kreuzbandriss wieder fit und harmoniert gut mit Torjäger Patrick Stein. Peter Hoffmann und Andreas Michels kehren in den Kader zurück, der Einsatz von Kevin Reitz ist fraglich.

SV Oberwesel – SG Unzenberg/ Sargenroth. Die dritte Niederlage in Folge kassierte Oberwesel am vergangenen Wochenende in Boppard und die fiel mit 1:5 sehr deutlich aus. Der SVO rangiert daher auch nur noch auf Rang fünf in der Tabelle. Anders ist die Lage in Unzenberg: Punktgleich mit Titelkonkurrent Sohren geht es in die restlichen vier Partien. Beim 5:1-Sieg über Emmelshausen II war SG-Coach Markus Stelter sehr zufrieden: "Das war über weite Phasen so, wie ich mir das vorstelle, wir müssen aber noch etwas draufpacken." Die Oberweseler stellen immer noch die zweitbeste Abwehr der Liga, Stelter weiß um die Stärken der Gastgeber: "Die Mannschaft ist schwer zu spielen, steht sehr diszipliniert und kompakt. Das ist die einzige Mannschaft in der Liga, gegen die wir noch kein Tor erzielt haben." Das Hinspiel endete 2:0 für Oberwesel. sto