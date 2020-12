Archivierter Artikel vom 28.06.2020, 16:22 Uhr

Die Eberz-Ausstellung

Die Ausstellung „1920/21 – ein Künstlerpaar in Assisi – Josef Eberz und Gertrud Eberz-Alber“ zeigt Gemälde in intensiven, leuchtenden Farben mit Motiven aus dem italienischen Assisi und ist von 5. Juli bis 6. September in den Kunstsammlungen der Stadt Limburg zu sehen.