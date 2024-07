Plus Koblenz

Der schöne Schein der Bilder – Wie TV-Sequenzen bei Olympia manipulieren

i 28.07.2024, Frankreich, Marseille: Olympia, Paris 2024, Fußball, Frauen, USA - Deutschland, Vorrunde, Gruppe B, Spieltag 2, die deutsche Torhüterin Ann-Katrin Berger kann das Gegentor von Sophia Smith (nicht im Bild) nicht verhindern. Foto: Daniel Cole/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Spektakulär an Olympischen Spielen ist ja nicht allein die Vielfalt der Wettkämpfe, die Flut der Bilder. Mindestens ebenso spektakulär ist auch all das, was im Vorfeld der Spiele geschieht und was das bunte Geschehen an den Olympia-Tagen erst möglich macht. Womit wir dann ohne große Umwege bei den Kosten für ein Spektakel wie das gerade laufende in Paris angekommen wären.