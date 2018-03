Der ehemalige Kapitän ist wieder an Bord

Kein Teaser vorhanden

Wieder daheim: Ilja Ickert kehrt nach zwei Jahren in Hanau ans Theresianum zurück, wo er schon von 2005 bis 2012 aktiv war und mit dem ASC zwei Aufstiege in Zweite Liga beziehungsweise ProB gefeiert hat.

Foto: Archiv/Mosler – Rüdiger Mosler

Der das sagt, ist Ilja Ickert. Und die Mannschaft, über die er spricht, ist das Team des Basketball-Regionalligisten ASC Mainz – für das er in der kommenden Saison wieder auflaufen wird.

"Im Prinzip waren wir uns schon lange einig", bestätigt Alexander Heidbrink, der Sportliche Leiter des ASC, eine drei Wochen alte MRZ-Spekulation. Allerdings mussten sie Vereinsverantwortlichen zunächst abklären, ob sie sich eine Rückkehr des Zweimetermannes überhaupt leisten können. Eine Frage, die mit dem Einstieg zweier sogenannter Premiumsponsoren beantwortet ist.

Zwei Jahre bei der TG Hanau

Über Ickerts Qualitäten muss man nicht viele Worte verlieren; der 31-Jährige ist im Theresianum eine bekannte Größe. Am 13. Februar 2005 absolvierte der damals von Langen gekommene Wiesbadener sein erstes Pflichtspiel für den ASC – es war der Beginn eines fünfeinhalbjährigen Engagements des kampfstarken Dreierschützen mit einem Aufstieg in die Zweite Liga (samt sofortigem Wiederabstieg) und dem unmittelbar darauf folgenden Aufstieg in die ProB (samt freiwilligem Rückzug). Vor zwei Jahren dann wechselte Ickert zur klassenhöheren TG Hanau.

"Wir wollten Ilja damals halten", blickt Heidbrink zurück, "er sollte der Führungsspieler unserer jungen Mannschaft sein." Im Nachhinein betrachtet sei Ickerts vorübergehender Abschied für die Entwicklung der Talente gar nicht schlecht gewesen. "Aber jetzt sind wir sehr froh, dass er wieder da ist."

Kurzer Fußweg zur Halle

Auch Ickert selbst freut sich auf die neue Saison an alter Wirkungsstätte. Nicht nur, weil er inzwischen in der Nähe des Theresianums wohnt ("Von meinem Balkon aus kann ich die Halle sehen") und nicht mehr anderthalb Stunden Fahrt pro Trainingseinheit aufwenden muss. Sondern weil er in den ersten Übungsstunden unter Trainer Wolfgang Ortmann festgestellt hat, "dass wir eine schlagkräftige Truppe zusammenhaben". Beeindruckt zeigt er sich von Akteuren, die er noch aus seiner früheren Theresianum-Zeit kennt, wie Tim Brauner und Kevin Luyeye-Kuelusukina. "Die haben sich riesig entwickelt", sagt Ickert, "und jetzt wollen wir mal sehen, wie die Zusammenarbeit zwischen Willie Whitfield auf Lowpost und mir auf Highpost funktioniert." Das Lachen, das der einstige ASC-Kapitän diesen Worten hinterherschickt, verrät die ungefähre Vorstellung, die er von diesem Zusammenspiel hat.

Saisonziel zurückhaltend formuliert

Zu weit aus dem Fenster lehnen möchte er sich allerdings nicht. Sein Saisonziel formuliert er mit der Vorgabe "den vierten Platz vom Vorjahr übertreffen" ähnlich defensiv wie die Vereinsverantwortlichen dies bisher tun. Die vorige Spielzeit beendete der ASC auf dem vierten Rang. "Aber", erklärt Ickert seine Zurückhaltung, "ich habe keinen blassen Schimmer mehr von der Regionalliga. Ich kann überhaupt nicht einschätzen, wie stark die Konkurrenz ist."

Team ist fast komplett zusammengeblieben

Dass der ASC stärker sein wird als im Vorjahr, daran scheint auch Alex Heidbrink nicht zu zweifeln. Die Mannschaft ist fast komplett zusammengeblieben, "was keine Selbstverständlichkeit ist, weil einige Spieler Topangebote aus höheren Ligen hatten". Allen voran der US-amerikanische Center, der heute in Mainz erwartet wird. "Willie", sagt Heidbrink, "hätte anderswo das Vierfache verdienen können. Dass er trotzdem bei uns bleibt, spricht für unseren Verein."

Und ist gleichzeitig ein Auftrag, den Aufstieg in Angriff zu nehmen. Mit Whitfield und Ickert ("Er wird das Spiel für Willie einfacher machen"), mit Brauner und Luyeye-Kuelusukina, den Aufsteigern der Vorsaison, mit den Routiniers Philipp Schön und Chris Zander, mit Erstmannschaftsrückkehrer Johan-nes Schulz und Neuzugang Leo Laurig hat der ASC einen weitestgehend eingespielten Kader zusammen, der um den Titel spielen muss.

Heidbrink zuckt mit den Schultern. "Als Außenstehende würde ich das vielleicht auch so sehen", sagt er. "Aber von mir wird niemand das A-Wort hören."

Peter H. Eisenhuth