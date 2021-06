Am Sonntag, um 11 Uhr, heißt es Daumendrücken für Dennis Lukas. Dann startet der Kugelstoßer der LG Idar-Oberstein bei der Deutschen Meisterschaft der Leichtathleten in Braunschweig. Nachdem er im vergangenen Jahr an gleicher Stätte die Bronzemedaille gewonnen hat, möchte er auch diesmal das Finale der besten acht Athleten erreichen.