Den BBC verlässt eine Menge Qualität

David Fußinger klammert sich den Ball – nach einer Auszeit kehrt der Aufbauspiel nun in den Kader des Basketball-Regionalligisten BBC Horchheim zurück.

Foto: Wolfgang Heil

Verlassen werden den BBC Alexander Laschewski und Niklas Weidenfeller (beide wechseln zum TuS Treis-Karden). Auch Center Paul Klär wird Horchheim verlassen. Wohin der erfahrene Klär wechselt oder ob er seine Karriere beendet, ist noch nicht entschieden. Flügelspieler Moritz Morschhäuser wird bis zum Start seines Studiums Mitte Oktober in Jena mitwirken, was danach kommt, steht ebenfalls noch nicht fest. Bereits vergangene Saison ist Morschhäuser aus Tübingen nach Horchheim gependelt. "Ob das nun wieder möglich sein wird, muss sich erst noch zeigen. Der Aufwand, den Moritz betreibt, ist hoch. Dass er ihn bislang in Kauf genommen hat, spricht aber für den BBC," sagt der Horchheimer Trainer Jens Pötz.

Johannes Grunenberg wird, weil beruflich derzeit stark eingebunden, erst ab Oktober wieder unter den Körben zur Verfügung stehen. "Eine Menge Qualität hat uns verlassen, kompensieren wollen wir das durch einen starken Teamgeist. Wir müssen wieder mehr an einem Strang ziehen", erklärt Pötz. Die Neuzugänge sind daher auch bislang allesamt bekannte Gesichter: Utku Bulut, Arthur Heinrich, Torben Schlechter und David Fußinger werden die Horchheimer wieder verstärken. Heinrich und Fußinger kehren nach abgeschlossenem Studium zurück. Schlechter hatte zuletzt in der Landesliga gespielt. Bulut, der sich im Referendariat befindet, kehrt nach einem halbjährigen Abstecher beim BBV Lahnstein zum BBC zurück. Er wird in Horchheim zudem das Amt des Jugendkoordinators übernehmen. "Die Jugendarbeit im Koblenzer Raum hat viel Luft nach oben. Wir wollen ein durchgängiges Programm bieten, um auch eine echte Vereinsphilosophie zu schaffen. Man kann nicht nur auf Qualität setzen, auch Quantität muss da sein", erklärt Pötz.

Momentan legen der Coach und Co-Trainer Mark Gottschalk in der Vorbereitung das Hauptaugenmerk auf die Fitness. Pötz: "Wir haben ein straffes Programm erstellt und auch die ein oder andere Leichtathletikeinheit absolviert." Ab August wird dann vermehrt mit dem Ball gearbeitet. Für Ende August steht ein Vorbereitungsturnier in Meckenheim auf der Agenda. Probleme gibt es mit der Halle in der Erbenstraße. "Ab den Herbstferien soll die Halle saniert werden. Eine Ausweichhalle konnte uns von der Stadt noch nicht zugesichert werden. Die Trainingszeiten in anderen Hallen werden aber frühzeitig vergeben. Zudem ist es sicher ein Nachteil auf dem Niveau, nicht in eigener Halle spielen und trainieren zu können. Hier herrscht noch Klärungsbedarf."

Auch wenn Pötz die Liga durch die drei starken Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern, SC Bergstraße und den Auftaktgegner MTV 1846 Gießen stärker als in der Vorsaison einschätzt, ist er optimistisch: "Ich denke, wir können besser abschneiden als in der Vorsaison. Von Vorteil dabei wäre aber natürlich noch eine Verstärkung unter dem Korb. Anfang August wollen wir da Klarheit haben."

