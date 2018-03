Dem letzten Juniorenspiel folgt für Heckmann die Berufung ins A-Team

Nationalmannschaft – Mehr konnte man als Junioren-Nationalspieler des Deutschen Basketball-Bundes in der Vergangenheit nicht erreichen: Zweimal hintereinander belegte Patrick Heckmann bei der U20-Europameisterschaft mit der DBB-Auswahl den fünften Platz, zuletzt am Sonntag in Slowenien mit dem 80:63-Erfolg gegen Lettland.

Das Highlight des Sommers folgt in Istanbul: Beim dortigen "Basketball Worldcup" steht Patrick Heckmann erstmals im Kader der deutschen A-Nationalmannschaft. Foto: DBB / FIBA Europe

So richtig begeistert klingt der junge Mainzer allerdings nicht, wenn er darüber spricht. "Fünfter Platz, na ja", sagt Heckmann. "Doch, das ist schon ein Grund zur Freude. Natürlich ist das für uns als deutsche Mannschaft ein Riesenerfolg." Sagen wir mal so: Ginge es darum, sich am eigenen Erfolg zu berauschen, wären die DBB-Auswahl wohl nicht einmal die Zwischenrunde erreicht.

Doch Heckmanns Zurückhaltung ist nicht unbegründet. Der aus der Jugend des ASC Theresianum hervorgegangene Nationalspieler hat am Sonntag sein letztes Junioren-Länderspiel bestritten. Das EM-Spiel um den fünften Platz. Erfolgreich zwar, aber es hätte eben auch mehr sein können.

"Ein bisschen enttäuscht"

"Diejenigen, die voriges Jahr schon in der Mannschaft standen und Fünfter geworden sind, waren jetzt ein bisschen enttäuscht", sagt er. "Wir hatten einen super Sommer, wir haben eine herausragende Vorbereitung und auch ein gutes EM-Turnier gespielt. Aber dann machen wir gegen Spanien unser schlechtestes Spiel dieses Jahres." Ausgerechnet in der ersten K.o.-Partie dieser Europameisterschaft.

Zuvor hatte die deutsche U20 lediglich zwei Niederlagen kassiert. Zum Auftakt gegenüber die klar favorisierten Serben ("Auch wenn wir die in der Vorbereitung mal geschlagen hatten"), dann im bedeutungslosen letzten Zwischenrundenspiel gegen die Ukraine. "Da war vorher klar, dass wir in jedem Fall Gruppenzweiter bleiben würden", sagt Heckmann. "Deshalb war es etwas schwierig, mit der richtigen Einstellung und mehr Konzentration ins Spiel zu gehen."

Und gegen die Spanier? "Haben wir uns anfangs einschüchtern lassen. Die haben gut verteidigt, wir haben nur schwer in unsere offensiven Systeme gefunden", sagt der 20-Jährige. "Und das hat uns so zermürbt, dass wir auch defensiv nicht mehr mit der nötigen Intensität dagegenhalten konnten."

Ein bisschen Wehmut ist dabei, wenn Heckmann über das Ende seiner Juniorenzeit spricht. "Schade, dass es vorbei ist", sagt er, "wir hatten eine gute Zeit." Und wenn er ein Fazit dieser Jahre zieht, dann taucht das Abschneiden beim Turnier in Slowenien durchaus in der Rubrik "Erfolge" auf.

Internationale Karriere soll weitergehen

"Wir sind ja damals schon mit der U16 von der B- in die A-Gruppe aufgestiegen", blickt Heckmann zurück. "Ungeschlagen. Dann die beiden fünften Plätze, das waren Topergebnisse, auf die wir stolz sein können. Ich freue mich riesig, dabeigewesen zu sein."

Für den Studenten des Boston College soll die internationale Karriere damit jedoch nicht enden. Der nächste Schritt könnte sein, über die A2-Nationalmannschaft irgendwann den Sprung ins A-Team zu schaffen. Dort schnuppern darf Heckmann jetzt schon: Nachdem er vor der U20-EM bereits in den erweiterten Kader berufen worden war, nominierte Bundestrainer Svetislav Pesic den Mainzer nachträglich ins Team für den "Basketball Worldcup" am 2./3. August in Istanbul. "Das ist noch einmal ein ganz besonderes Highlight", sagt Heckmann. "Ich empfinde das als Bestätigung für unsere Leistungen in den vergangenen Monaten, und ich fühle mich sehr geehrt."

Zuteil wurde diese Ehre außerdem nur dem Trierer Mathis Mönninghoff. "Das ist eine gute Möglichkeit, die Nationalspieler kennenzulernen und mal zu sehen, wie es im A-Bereich läuft", sagt Heckmann. "Vielleicht bekommen wir ja ein paar Minuten."

Extrawurst aus Boston

Anschließend hat der dann womöglich erste A-Nationalspieler aus den Reihen des ASC noch knapp zwei Wochen in Mainz, bevor er zurück nach Boston fliegt. Ausruhen wäre nach dem langen, anstrengenden ganz gut, geht aber nur bedingt, "weil die Jungs an der Uni auch schon mitten in der Saisonvorbereitung sind" – zu der auch einige Testspiele in Spanien Ende August gehören.

Hätte Heckmann seinen Europa-Aufenthalt nicht so lange ausdehnen können? "Darüber hatte ich mit dem Coach geredet", sagt er, "aber ihm war es lieber, dass ich wieder mit der Mannschaft trainiere." Das sei auch in Ordnung so, sagt der junge Mainzer. Die Verantwortlichen hätten ihm ja ohnehin schon eine Extrawurst gebraten. "Dass ich so lange hier blieben durfte und für die EM und noch für Istanbul freigestellt wurde, ist keine Selbstverständlichkeit."

Peter H. Eisenhuth