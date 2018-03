De Zordo hat das Olympiastadion im Blick

Kein Teaser vorhanden

Vor exakt zwei Monaten absolvierte de Zordo beim Meeting in St. Wendel seinen letzten Wettkampf. Im letzten Versuch stürzte er leicht – wie alle vermuteten. Doch der Sturz verursachte eine hartnäckige Verletzung am Ellbogen. Zunächst musste de Zordo die deutsche Meisterschaft absagen, später auch die europäischen Titelkämpfe. Seine Teilnahme an den Olympischen Spielen hing am seidenen Faden: zum einen wegen der Verletzung, zum anderen wegen der fehlenden Norm des Deutschen Leichtathletik-Verbands (DLV). Zweimal hatte der Langenlonsheimer diese um wenige Zentimeter verpasst. Doch davon ließen sich der DLV und der Deutsche Olympische Sportbund nicht abschrecken. Sie nominierten de Zordo trotzdem. Dieses Vertrauen möchte der 24-Jährige nun zurückzahlen. Zumal die Ellenbogenverletzung auskuriert ist.

Vom 28. Juli an bis zum vergangenen Sonntag absolvierte de Zordo in der Sportschule in Kienbaum ein Trainingslager mit Bundestrainer Boris Henry. Am Sonntag ging es nach London. Dort teilt er sich mit dem 800-Meter-Läufer Sören Ludolph ein Zimmer. "Das machen sie immer, wenn sie gemeinsam bei großen Ereignissen sind", berichtet Jutta de Zordo, die Mutter von Matthias. 2005 bei ihrem ersten gemeinsamen internationalen Start, der Junioren-Europameisterschaft in Italien, holten Speerwerfer und Mittelstreckler beide eine Medaille – das schweißt zusammen und soll als gutes Omen dienen. Allerdings nicht für Ludolph. Er schied bereits im Vorlauf aus.

De Zordo soll das nicht passieren. Er blickt von seinem Zimmer im Olympischen Dorf direkt auf das Olympiastadion. Dort steht am heutigen Mittwoch sein erster Auftritt bevor – die Qualifikation. In zwei Gruppen werden die Speerwerfer ihre jeweils drei Würfe absolvieren. Die erste Gruppe beginnt um 20.05 Uhr, die zweite folgt um 21.35 Uhr. Die besten zwölf ziehen ins Finale am Samstagabend ein. Das sollte für den amtierenden Weltmeister kein Problem sein. Allerdings muss abgewartet werden, wie sich Wettkampfpause und Trainingsunterbrechung aufgrund der Verletzung auswirken. De Zordo war in den vergangenen Jahren immer beim Saison-Höhepunkt topfit. Schafft das der EM-Zweite von 2010 und Weltmeister von 2011 auch 2012, dann ist ihm alles zuzutrauen. Seine Eltern, die ihn so vorbildlich unterstützen, werden es aus nächster Nähe verfolgen und Olympia-Feeling in London genießen. Franco und Jutta de Zordo fliegen heute nach London, bleiben bis Montag und hoffen, ihren Matthias zweimal anfeuern zu dürfen.

Von unserem Redakteur Olaf Paare