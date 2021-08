Dauer, Sehenswürdigkeiten und Beschilderung Auf der 45 Kilometer langen und rund fünf Stunden dauernden Tour bieten sich zahlreiche Möglichkeiten zur Einkehr. Die liegen direkt an der Strecke oder auch etwas abseits. Der Radler wird unterwegs von der schönen und abwechslungsreichen Landschaft des Rhein-Lahn-Kreises begleitet.

Ländliche Idylle wechselt sich mit kühlen Tälern und Wäldern ab. Am Start- und Zielort geben große Hinweistafeln eine Übersicht. Unterwegs ist der Loreley-Aar-Radweg sehr gut ausgeschildert. Nur zweimal bedurfte es einer kleinen Korrektur, nachdem die Hinweisschilder etwas verdeckt hinter Bäumen verborgen waren. Kurz vor der Plätzermühle und an der Abzweigung in Bogel in Richtung St. Goarshausen musste die Richtung noch einmal geändert werden. up