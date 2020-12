Das Naturschutzgebiet Gabelstein-Hölloch

Archivierter Artikel vom 21.07.2020, 14:22 Uhr

Bereits im Jahre 1981 wurde die Waldregion am Gabelstein zusammen mit dem angrenzenden Höllbach-Tal („Hölloch“) und den Lahnwiesen auf dem gegenüberliegenden rechten Flussufer als gut 70 Hektar großes Naturschutzgebiet ausgewiesen.

Auf Infotafeln am Zuweg zum Aussichtspavillon können sich Wanderer über die in dem Schutzgebiet vorkommenden teils seltenen Pflanzen und Tiere informieren. Außerdem steht dort geschrieben, was der Besucher zu unterlassen hat, damit die bedrohte Natur weiter geschützt bleibt.

Auf den Felsklippen wachsen Wimper-Perlgras, Goldhaar-Aster, Brillenschote, Milzfarn, Pechnelke, Diptam, Blauer Lattich, Zwergmispel, Felsenbirne und Echte Mehlbeere. In der Schlucht des Höllochs wächst der seltene Eschen-Ahorn-Schluchtwald. Dort findet man Dorniger Schildfarn, Hirschzunge, und viele Moos- und Flechtenarten. Während dort Zaunkönig und Feuersalamander leben, kreisen über dem Lahntal eine ganze Reihe von Greifvögeln, darunter der seltene Wespenbussard. mm