Kreisstadt

Die Küche in der Dachgeschosswohnung eines Hauses in der Schützenstraße stand lichterloh in Flammen, als die Feuerwehr am Donnerstagabend eintraf. Die Löschzüge aus Bad Neuenahr und Ahrweiler waren mit 44 Feuerwehrleuten und zehn Fahrzeugen im Einsatz und konnten verhindern dass das Gebäude völlig abgebrannt ist.