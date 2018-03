Czaika und Bill verlängern ihre Verträge beim EHC Neuwied

Kein Teaser vorhanden

Alexander Bill (von links) und Chris-tian Czaika wollen für die Neuwieder "Bären" auch in der Oberliga West jubeln.

Foto: Raimund Schuster

"Ich habe im Vorjahr eine wunderbare Saison in Neuwied erlebt", sagt Czaika. "Jetzt freue ich mich darauf, auch in der Oberliga Erfahrungen zu sammeln." Eine Entscheidung pro Neuwied hatte der 26-Jährige schon früh gefällt, aber die berufliche Perspektive war lange unklar. "Wenn Oberliga, dann nur in Neuwied. Das war klar. Ich hatte aber noch mit dem Gedanken gespielt, beruflich im Ausland Erfahrungen zu sammeln. Doch jetzt bleibe ich in Deutschland und freue mich auf die neue Saison mit den Bären." Weiter mit an Bord ist auch Bill (29). "Die Entscheidung für Neuwied ist mir nicht schwer gefallen. Ich spiele am liebsten da, wo ich mich wohl fühle. Und das ist in Neuwied. Ich verstehe mich sehr gut mit den Jungs aus der Mannschaft, mit dem Coach und dem Vorstand. Und die Fans sind einfach super." red/tn