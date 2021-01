Melbourne

Aus ihrem Hotelzimmer im Grand Hyatt hat Angelique Kerber in diesen Tagen einen erhabenen Blick auf Melbourne. Als sie am Freitag gerade mit einem Charterflug aus Abu Dhabi in der Metropole des australischen Bundesstaates Victoria angekommen war, verschickte sie für ihre Internet-Fangemeinde bald darauf ein Foto, das sie vor dem Hintergrund der Wolkenkratzer-Schluchten zeigte. Kerber schrieb dazu, dass sie sich nun in die obligatorische 14-tägige Quarantäne begeben wird. Alles in allem sei es „kein schlechter Start“, endete Kerbers Nachricht.