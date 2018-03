Christin Bell und Heiko Görg gewinnen Lauf in Neuhäusel

Kein Teaser vorhanden

Startschuss zur 20. Auflage des Volkslaufs der SG Neuhäusel. Die Organisatoren freuen sich über konstant gute Teilnehmerzahlen.

Foto: Michael Wallrath

Seit 2011 gibt es eine neue Streckenführung, denn es wird nicht mehr um den "Kalterbacher See" gelaufen, sondern der Lauf führt "Rund um das Nonnenheck". Im Wertungslauf zum "Wäller Laufcup 2012" über 10 Kilometer kamen 111 Läufer/innen ins Ziel. Bei den Frauen konnte sich Christin Bell (DJK Marienstatt) aus Nister nach 46:53 Minuten knapp als Siegerin durchsetzen und verbesserte damit das Ergebnis aus dem Vorjahr von Betty Frey (SRL Triathlon Koblenz/47:02) um einige Sekunden. Mit ihrem Gesamtsieg stockte sie auch ihre Punktekonto in der "Cupwertung" auf.

Auch die Zweitplatzierte Anja Brenner (WSG Bad Marienberg) blieb in der Zeit von 47:05 Minuten – als Siegerin der W 40 – in der Cupwertung Christin Bell auf den Fersen. Rang drei ging in 47:48 Minuten an die Koblenzerin Sabine Schenkenhofer (Hardtsee Mafia Triathlon) als Siegerin der W 35.

Heiko Görg (LG Horsack Oberelbert) gewann nicht nur den Lauf in Neuhäusel in der Zeit von 35:55 Minuten, sondern packte auch weitere satte 40 Punkte auf sein Wertungskonto beim "Wäller Laufcup 2012" und führt nun mit 113 Punkten. Als Sieger der Seniorenklasse M 40 war er auch stärkster Seniorenläufer des Tages in Neuhäusel. Der nachgemeldete Berry Schauen (Hillscheid) wurde als M 35-Sieger Zweiter im Zieleinlauf in der Zeit von 36:34 Minuten. Dritter wurde wie bereits im Vorjahr der Neuhäuseler Frank Krause (SRL Triathlon Koblenz) nach 39:46 Minuten und damit Zweiter der M 40.

Helmut Groß vom Ausrichter SG Neuhäusel war mit dem Ablauf der Veranstaltung und der Anzahl der gemeldeten Teilnehmer zufrieden: "Wir haben die Teilnehmerzahl trotz der Konkurrenz durch den Bonner Marathon und dem Weiltal Landschaftsmarathon halten können. Es gab einen zügigen Ablauf der Veranstaltung mit unserem eingespieltem Team und dazu eine schnelle Siegerehrung bei allerdings typischem Aprilwetter."

Beim Lauf über 5 Kilometer war Christian Fröhlich (TV Nassau) nach 19:16 Minuten der Schnellste, obwohl er den Jedermannlauf als "Aufwärmrunde" für den 10-Kilometer-Lauf nutzte. Auf die Plätze kamen: Tim Wottke (TV Bad Ems) in 19:34 und Benedikt Knopp (TV Eitelborn) in 19:39. Die Jugendliche Alicia Brenner (WSG Bad Marienberg) war nach 25:01 Minuten beste weibliche Starterin über 5 Kilometer. Zweite wurde Nicole Hooge (TV Bad Ems/28:17) und Soja Schubach (TuS Rhens), die 31:16 Minuten lief.

Schnellster Schüler auf der 1000-Meter-Strecke war Maximilian Kaiser (LG Dornburg) als Sieger der Schüler M 10 in 3:27 Minuten. Anna Klöckner (LG Maifeld-Pellenz) erwies sich nach 3:43 Minuten nicht nur als Siegerin der W 12, sondern war schnellste Schülerin über diese Distanz.

Lauf über 10 km:

Frauen: 1. Christin Bell (DJK Marienstatt) 46:53 Minuten; 2. Annegret Wickert (TV Ransbach) 55:33. W 35: 1. Sabine Schenkendorf (Hardtseemafia Triathlon) 47:48; 2. Bianca Roos (DJK Marienstatt) 50:59; W 40: 1. Anja Brenner (WSG Bad Marienberg) 47:05; 2. Isabella Ehl (SC Dreikirchen) 49:23; 3. Bianca Guglielmino-Bingel (TV Nassau) 50:00; W 45: 1. Jutta Nink (SC Dreikirchen) 50:30; 2. Francine Schneider (SV Weitersburg) 54:32; W 50: 1. Sigrid Meurer (SV Weitersburg) 53:22; 2. Sabine Mitsch (SV Windhagen) 1:06:50; W 55: 1. Maritta Brenk (LG Westerwald) 53:18; 2. Gertrud Ströder (TV Ransbach) 1:04:03.

Männer: 1. Tom Baumann (TMK Mülheim-Kärlich) 38:41; 2. Andre Wagner (TV Elz) 38:54; 3. Timo Elsner (Vereinslos) 43:52; M 30: 1. Lars Schäfer (Team Schilder Schäfer) 38:54; 2. Michael Eid (TuS Niederahr) 38:54; 3. Dominik Sonndag (ALV Mainz) 40:27; M 35: 1. Berry Shaun (Hillscheid) 36:34; 2. Matthias Neuburger 38:51; 3. Clemens Neuburger 40:44 (beide LG Bambule Westerwald); M 40: 1. Heiko Görg (LG Horsack) 35:55; 2. Frank Krause 36:46; 3. Alexander Ickenroth 39:10 (beide SRL Triathlon Koblenz); M 45: 1. Ralf Kilanowski (TV Eitelborn) 40:33; 2. Rudolf Dämmer (SRL Triathlon Koblenz) 41:48; 3. Thomas Stahl (TuS Irmtraut/Seck) 42:22; M 50: 1. Chris Fröhlich (TV Nassau) 41:04; 2. Jörg Aue (Pirmasens) 42:31; 3. Herbert Groth (AC Vallendar) 42:37; M 55: 1. Heribert Schmidt (LG Bambule Westerwald) 39:50; 2. Michael Wieck (Dachsenhausen) 45:39; 3. Jürgen Kalbitzer (Feldkirchen) 45:52; M 60: 1. Reiner Ströder (TV Ransbach) 46:19; 2. August Becker (DJK Ochtendung) 49:05; M 65: 1. Bernard Maracke (Lauftreff Heimbach-Weis) 55:21; M 70: 1. Werner Quirmbach (TuS Wallmerod) 49:55; 2. Dieter Schottes (SV Waldesch) 51:24; M 75: 1. Josef Hanz (Lauftreff Alpenrod-Nistertal) 59:09; 2. Otto Schultes (LG Westerwald) 1:03:32.

