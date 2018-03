Christian Drumm gelingt beim 8:0-Sieg ein Hattrick

Kein Teaser vorhanden

Der TSV Hargesheim (orangefarbene Trikots) musste sich gestern Abend ganz schön strecken, um die Kreispokal-Hürde Waldlaubersheim zu überspringen. Am Ende hieß es 3:2 für den Bezirksklassen-Vertreter.

Foto: Michael Ottenbreit

SG Soonwald – FC Ebernburg 2:4 (2:1). Die SG roch an der Überraschung, führte kurz vor der Pause sogar mit 2:0. Fabian Schneider (25.) und Michael Vosskühler (40.) ließen die Soonwälder auf ein Weiterkommen hoffen. Direkt vor dem Wechsel läutete Güven Sensoy die Aufholjagd der Bavaren ein. Ihm gelang mit dem Schlusspfiff auch der 4:2-Endstand. Zudem trafen für die Bavaren Ömer Boztepe (60.) und Thorsten Betz (82.). Die letzten zehn Minuten agierten die Hausherren nur noch mit zehn Spielern, da ein Akteur wegen Krämpfen vorzeitig vom Feld musste.

SV Waldlaubersheim – TSV Hargesheim 2:3 (2:1). "Das war eine knappe Sache gegen einen starken Gegner", zollte der Hargesheimer Abteilungsleiter Peter Kammler den Gastgebern Respekt. Björn Bretz markierte die beiden SVW-Tore, Sascha Seither (1) und Ceyhun Kültür (2) waren für die Hargesheimer erfolgreich.

TuS Meddersheim – TSG Planig 1:9 (0:2). Heiko Rieck gelang der Meddersheimer Ehrentreffer zum 1:5. Die Planiger wurden dank der Tore von Thomas Heilmann (3), Marc Krög (2), Dandy Mikona (2), Sven Scheurer und Max Welfonder ihrer Favoritenrolle gerecht.

TuS Becherbach – TuS Monzingen 1:6 (1:3). Das Ergebnis fiel ein wenig zu hoch aus. Die Becherbacher verkauften sich teuer, kamen aber nur zum 1:1-Ausgleich durch Lars Klein. Für die Monzinger trafen Tumaj Dehghan (3), Raphael Rodriguez und Murat Yasar. Zudem gab es ein Eigentor. Ein Monzinger sah die Gelb-Rote Karte (80.).

SG Perlbachtal – FSV Rehborn 0:8 (0:5). Die SG trat ersatzgeschwächt an, zudem fehlte es einigen Akteuren an der notwendigen Einstellung. Christian Drumm traf viermal in Folge (vom 3:0 bis zum 6:0). Seine ersten drei Treffer gehen als Hattrick in die persönliche Chronik ein. Zudem wurden Treffer von Michael Rohr (2), Stefan Drumm sowie ein Eigentor notiert.

SG Breitenheim/Lauschied – SG Fürfeld/Neu-Bamberg 0:8 (0:4). "Wir waren dem Gegner in allen Belangen überlegen. Deshalb geht das Ergebnis in der Höhe in Ordnung", erklärte Gäste-Trainer Günter Nessel. Tore: 0:1 Christian Zschau (5.), 0:2 Christian Zschau (21.), 0:3 Eigentor (44.), 0:4 Frederik Haufe (45.), 0:5 Sebastian Jost (66.), 0:6 Sebastian Jost (67.), 0:7 Artur Preis (76.), 0:8 Frederik Jürgensen (84.). Beim Stand von 0:7 sah ein Breitenheimer Gelb-Rot.

SG Martinstein/Weitersborn – SV Feilbingert 0:3 (0:3). Der Gast sorgte bereits in Hälfte eins für klare Verhältnisse. Christopher Bernabè, Heiko Simon und Hans-Peter Jahnke trugen sich in die Torschützenliste ein. "Ein verdienter Sieg in einem typischen Spiel bei einem zwei Klassen tieferen Gegner", erklärte Gäste-Coach Bernabè.

VfL Nußbaum – SV Oberhausen 0:2 (0:1). Die Gäste feierten einen ungefährdeten Erfolg. Daniel Goldschmidt und Ricardo Ridder markierten die beiden Tore der Oberhausener.

Weitere Erstrunden-Partien: SV Türkgücü Ippesheim – SG Hallgarten/Obermoschel (Donnerstag, 19 Uhr), TuS Hackenheim – TuS Gutenberg (Sonntag, 15 Uhr).

Von Tina Paare und Olaf Paare