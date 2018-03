Bundesliga-Torschützenkönig ist nun auch Junioren-Europameister

Leistungssport statt Schulferien. Die Entbehrungen haben sich gelohnt: Maximilian Bettin, Ausnahmetalent im rheinhessischen Handball, hat in Bregenz mit der deutschen A-Jugend-Nationalmannschaft den Titel des Europameisters geholt.

Stolz präsentiert Max Bettin die Goldmedaille als Krönung einer überragenden Saison des jungen Handball-Nationalspielers.

Foto: Privat

Nieder-Olm – Leistungssport statt Schulferien. Fünf knallharte Lehrgänge statt sommerlicher Freizeit.

Die Entbehrungen haben sich gelohnt: Maximilian Bettin, Ausnahmetalent im rheinhessischen Handball, hat am Sonntag in Bregenz mit der deutschen A-Jugend-Nationalmannschaft den Titel des Europameisters geholt und damit eine überragende Saison gekrönt. In einem unfassbar spannenden Finale siegte das deutsche Team von DHB-Trainer Klaus-Dieter Petersen mit 30:29 nach Verlängerung gegen Schweden mit einer grandiosen Vorstellung.

"So richtig habe ich es immer noch nicht begriffen, aber es ist ein tolles Gefühl. Einmalig", sagt der 17-Jährige, der in Nieder-Olm lebt und für die HSG Rhein-Nahe Bingen in der Junioren-Bundesliga West spielt. Nur ein kleiner Wermutstropfen bleibt für Bettin hängen: Wegen einer Verletzung musste das Rheinhessen-Talent im Endspiel passen. "Das war schon zunächst ein dummes Gefühl", sagt Max Bettin. "Aber ich habe ja zuvor gespielt, war dann im Endspiel so dabei und habe die Jungs unterstützt."

Im dritten Vorrundenspiel war dem aktuellen Europameister ein Gegenspieler auf den Fuß gesprungen. "Ich habe in den Spielen danach auf die Zähne gebissen, aber irgendwann ging es nicht mehr", erzählt der 17-Jährige. Zu hause hat der Arzt inzwischen einen schweren Bluterguss diagnostiziert und dem Rückraumspieler bis zu drei Wochen Trainingspause verordnet.

Die Prognose traf zu

Maximilian-Leon Bettin, genannt Max, zog sich diese Verletzung in der Vorrundenpartie gegen den späteren Endspielgegner Schweden zu, der das deutsche Team mit 29:20 auseinandernahm und danach scheinbar unaufhaltsam durch das Turnier marschierte – bis zu jenem Finale.

"Unser Ziel war schon der EM-Tiel", sagt Bettin. "Wir wussten, wenn wir die Vorrunde erfolgreich überstehen, haben wir gute Karten, denn die Hauptrunde würde nicht so schwer sein." Die Prognose traf zu. Die deutschen A-Junioren gewannen locker gegen Weißrussland und Gastgeber Österreich, setzten sich in einem spannenden, hochklassigen und temporeichen Halbfinale mit 42:37 gegen Spanien durch. "Wir haben uns von Spiel zu Spiel gesteigert. Und das Finale war unser bestes Spiel", sagt der Nieder-Olmer.

Der Bundestrainer hatte sein Team taktisch perfekt auf die Schweden eingestellt. "Wir haben mit einer sehr aggressiven Abwehr gespielt, im Angriff den Ball wesentlich besser laufen lassen als dies zuvor der Fall war", so der 17-jährige Europameister. "Dadurch hatten wir mehr Torchancen."

Trotzdem führten die Schweden eine Minute vor Schluss mit zwei Toren, doch das deutsche Team schaffte Sekunden vor dem Abpfiff den Ausgleich. In der Verlängerung waren die offenbar geschockten Schweden platt. Die deutsche U18 feierte den EM-Titel.

"Das war einfach ein riesiges Erlebnis", sagt Bettin, der als Torschützenkönig der Bundesliga West auf sich aufmerksam gemacht hatte und erst im April erstmals zur Nationalmannschaft eingeladen worden war. In Österreich kam der Nieder-Olmer immer von der Bank, hatte jedoch seine Einsatzzeiten und erzielte Tore. Der große Erfolg wurde natürlich vor Ort gebührend gefeiert, zumal sich Trainer Petersen Titel verabschiedete und die Leitung an Ex-Nationalspieler Christian Schwarzer übergab.

In der Heimat gab's Glückwünsche für den rheinhessischen Vorzeigehandballer. Vom Verein, von HVR-Präsident Klaus Kuhn und auch von Bettins früheren Klub TV Nieder-Olm. Und nicht zuletzt vom Ex-Bundestrainer. "Ein solcher Titel ist für die Arbeit mit dem Nachwuchs unerhört wichtig", erklärt Heiner Brand. "Es zeigt, wir haben Spieler, die die Erfahrung eines Wettkampfes auf diesem Top-Niveau und den Druck eines Turniers kennen und daraus in der Zukunft schöpfen können. Wichtig ist aber auch, dass wir die individuell starken Spieler ausbilden, und davon fand ich in diesem Team einige." Jörg Schneider