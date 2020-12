Mönchengladbach/Köln

Es gab diesen einen Moment des Triumphes, da wähnten sich die Kölner Fans mit ihrem FC auf dem Weg in die nationale Spitze und zu internationalem Ruhm. Nach fünf Abstiegen. Nach konstant inkonstanten Leistungen. Vor allem aber nach Jahren, in denen ausgerechnet der rheinische Rivale aus Mönchengladbach mit Teilnahmen in der Champions League und Europa League vorgemacht hatte, wie erfolgreicher Fußball aussieht. Doch an diesem letzten Spieltag der Saison 2016/17 waren die FC-Fans obenauf.